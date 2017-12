Pedofil zlinczowany przez wściekłe matki. „Zakradł się do sypialni 10-letniej dziewczynki” [VIDEO]

Mężczyzna, który zakradł się do sypialni 10-latki został wyciągnięty z samochodu w czasie próby ucieczki i brutalnie pobity przez grupę kobiet.

Do zdarzenia doszło w mieście Trujillo w Peru. Mężczyznę zauważyła matka dziesięciolatki, gdy wychodził z jej sypialni. Okazało się, że próbował zgwałcić dziecko.

Pedofil próbował uciec taksówką, jednak zaalarmowane przez matkę dziewczynki sąsiadki nie dały mu na to szans. Wyciągnęły zboczeńca z auta i zaczęły bić. Ten błagał o litość, mówiąc, że jest pijany i nic nie pamięta, ale niczego to nie dało. Z rąk rozwścieczonych kobiet uratowała go dopiero policja.

