Pierwsze zatrzymania w sprawie śmierci słynnej maltańskiej dziennikarki. Jej syn o dopuszczenie do zamachu oskarża premiera. „Malta to państwo mafijne”

Maltańska policja zatrzymała w poniedziałek osiem osób w związku z zabójstwem walczącej z korupcją dziennikarki i blogerki Daphne Caruany Galizii, która zginęła 16 października w wybuchu bomby.

Poranna operacja policji, sił zbrojnych i wywiadu stanowi pierwszy przełom w śledztwie w sprawie morderstwa, które wywołało oburzenie w tym wyspiarskim kraju i poza jego granicami.

– Zatrzymano osiem osób, co do których istnieją uzasadnione podejrzenia o udział w zabójstwie Daphne Caruany Galizii – oświadczył premier. Jak wyjaśnił, policja ma 48 godzin, by ich przesłuchać i postanowić, czy przekazać ich wymiarowi sprawiedliwości.

Wszyscy zatrzymani są obywatelami Malty, niektórzy z nich byli wcześniej znani policji – powiedział Muscat. Przypomniał, że maltańscy śledczy korzystali m.in. z pomocy FBI i Europolu.

– Chciałbym podkreślić zaangażowanie państwa i moje osobiste zobowiązanie, by postawić przed sądem osoby, które mogły zlecić to przestępstwo lub go dokonać – dodał.

53-letnia Caruana Galizia na popularnym blogu ujawniała najciemniejsze aspekty maltańskiej polityki, koncentrując się na przypadkach korupcji wśród miejscowych polityków i skandalach.

Atakowała premiera Muscata, a ostatnio także szefa opozycji Adriana Delię. Pisała o maltańskich gangsterach i handlarzach narkotyków. Prowadziła też dochodzenie w sprawie Panama Papers, które obnażyło powiązania między wiodącymi politykami i spółkami-krzakami.

16 października samochód Caruany Galizii został wysadzony w powietrze w pobliżu jej domu w miejscowości Bidnija w północnej części Malty. Kobieta zginęła na miejscu.

„Gdziekolwiek spojrzysz, sami oszuści. Sytuacja jest beznadziejna” – napisała tuż przed śmiercią na blogu Running Commentary. Malta jest uważana za raj podatkowy w UE i przyciąga firmy oraz pieniądze spoza Europy.

Już po zabójstwie Galizii, jej syn Matthew, również dziennikarz śledczy oskarżył władze Malty, o to, iż nie zapobiegły zamachowi. On szczególnie przeżył zabójstwo matki, bo słyszał wybuch samochodu w którym zginęła, a gdy pobiegł na miejsce, znalazł jej porozrywane szczątki.

Na Facebooku napisał, że „Malta to państwo mafijne”, w którym „dzięki rządowi kwitnie kultura bezkarności”.

Dziennikarka była na Malce postacią legendarną. W niektórych momentach jej wpisy na blogu śledziło 400 tysięcy osób dziennie. To więcej niż nakład wszystkich gazet razem wziętych w tym liczącym sobie 420 tys mieszkańców kraju.

