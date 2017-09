PILNE! Książę William i księżna Kate spodziewają się trzeciego dziecka

Poinformowali o tym przed chwilą na Twitterze.

O planach poszerzenia rodziny Kate i Williama plotkowało się od dawna. Jak widać nie bez powodu.

Królowa Elżbieta II nie ma nic przeciwko powiększeniu rodziny Williama i Kate, chociaż zapewne wolałaby, aby wydarzyło się to w czasie, gdy nie będą zapadały żadne ważne dla monarchii decyzje. Tymczasem podana przez Williama i Kate informacja „przykryła” dziś inne sensacyjne doniesienia – o planach abdykacji królowej.

Jak jednak widać, dla Kate i Williama rodzina jest najważniejsza. Najwyraźniej marzyli o dużej liczbie dzieci. O ile William ma tylko jednego brata, to jego żona, Kate Middleton ma dwójkę rodzeństwa.

Książęcej parze gratulujemy tempa, z jakim realizują swoje marzenia. Pierwsze dziecko Kate i Williama, książę George, przyszedł na świat w 2013 roku. Jego siostrzyczka, księżniczka Charlotte, urodziła się dwa lata później.

Poniżej oficjalna informacja o trzeciej ciąży księżnej.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 września 2017