PILNE! Potężne trzęsienie ziemi w Meksyku. Najsilniejsze od 32 lat! Są ofiary śmiertelne. Możliwe rozległe, niebezpieczne fale tsunami [VIDEO]

Po wystąpieniu w piątek na południowym wybrzeżu Meksyku silnego trzęsienia ziemi – o magnitudzie 8.4 – centrum ostrzegania przed tsunami na Pacyfiku (PTWC) poinformowało, że możliwe są rozległe, niebezpieczne fale tsunami. Co najmniej dwie osoby poniosły śmierć.

Epicentrum wstrząsów znajdowało się w odległości 123 km na południowy zachód od miasta Pijijiapan w stanie Chiapas, na głębokości 33 km – poinformowały amerykańskie służby geologiczne (USGS), na które powołuje się agencja Reutera.

Jak poinformował rząd, trzęsienie ziemi miało magnitudę 8,4. Według amerykańskich sejsmologów z USGS trzęsienie miało siłę 8,1.

Meksykańska agencja obrony cywilnej podała, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi od 1985 roku, kiedy to południowe wybrzeże kraju nawiedził niszczycielski żywioł o magnitudzie 8,1 i pochłonął 9,5 tys. ofiar śmiertelnych.

Nawet w odległej stolicy kraju, mieście Meksyk, trzęsienie było tak silnie odczuwalne, że przerażeni mieszkańcy gromadzili się w ciemności na ulicach w obawie przed zawaleniem się budynków – informuje agencja Associated Press.

Są obawy, że trzęsienie mogło spowodować powstanie tsunami. Ostrzeżenia dotyczą Meksyku, Gwatemali, Salwadoru, Kostaryki, Nikaragui, Panamy i Hondurasu.

Według Global Disaster Alert and Coordination System (GDACS), informującej o katastrofach na świecie, fale mają osiągnąć około 2-3 metrów.

Ludzie podczas trzęsienia ziemi w panice uciekali ze swych mieszkań.

Video of the earthquake from mom's friend in Mexico City pic.twitter.com/1kkpGQzyuo — Vera Bergengruen (@VeraMBergen) September 8, 2017

The Angel of Independence in Mexico City shaken by mag 8 earthquake tonight 🙏🏻🇲🇽 #CDMX #temblor pic.twitter.com/zsPwY8aNre — Jay Z(amora) (@Jay_MCMLXXXIX) September 8, 2017

Earthquake off the coast of Chapas Mexico felt in Mexico City 8.0. via @elbigdata pic.twitter.com/ejXMyFI8MD — Gilbert (@gilbertmacias) September 8, 2017

Evacuation pictures from Mexico City after magnitude 8 earthquake strikes Pacific coast: https://t.co/diQG8jffbt Courtesy: @Reuters pic.twitter.com/wojVwGt9wP — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 8, 2017

8.0 Earthquake in Mexico city. This is an elevated toll road. pic.twitter.com/sctbjGMfVt — J (@conecora1) September 8, 2017

