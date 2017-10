PILNE! Premier Katalonii: „W ciągu kilku dni ogłosimy niepodległość”

Premier Katalonii Carles Puigdemont powiedział stacji BBC, że w ciągu kilku dni jego region ogłosi niepodległość.

Carles Puigdemont zapowiedział, że stanie się to jeszcze w tym tygodniu lub na początku przyszłego.

We wtorek wieczorem król Hiszpanii Filip VI jednoznacznie potępił kataloński rząd i niedzielne referendum.

Król powiedizął, że rząd Katalonii jest nielojalny, łamie prawo a jego diząłania zagrażąją stabilności kraju.

We wtorek w całej katolonii odbył się strajk generalny i masowe protesty.

„Siły okupacyjne – won! Ulice zawsze będą nasze!” – krzyczeli demonstranci. Protesty towarzyszyły strajkowi generalnemu, ogłoszonemu w Katalonii po brutalnych interwencjach policji podczas referendum w sprawie niepodległości regionu.

Największe manifestacje odbyły się przed siedzibą katalońskiego przedstawicielstwa Partii Ludowej (PP), rządzącej Hiszpanią, a także przed budynkiem regionalnej dyrekcji hiszpańskiej policji.

W Barcelonie zamknięto bazylikę Sagrada Familia projektu Antonia Gaudiego oraz wiele zabytków chętnie odwiedzanych przez turystów, a w całej Katalonii, zamieszkanej przez 7,5 mln ludzi, blokowane były liczne drogi.

Z rana we wtorek praktycznie zamarł ruch w porcie w Barcelonie, trzecim co do wielkości w całej Hiszpanii, i hurtowy rynek żywności, jeden z najważniejszych w całej Europie.

Związek zawodowy Pimec, organizacja pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw w Katalonii, podał, że 54 proc. tych firm na terytorium katalońskim przestało pracować, a 31 proc. „zastosowało częściowo przestoje”.

Od 2010 roku tendencje separatystyczne zdobywają w Katalonii mocny grunt, na co wpływ ma kryzys gospodarczy i zmniejszenie autonomii regionu przez sąd konstytucyjny na wniosek partii rządzącej Mariano Rajoya.

Jak wynika z opublikowanego w lipcu sondażu na zlecenie katalońskich władz, Katalończycy są podzieleni w sprawie niepodległości regionu: 41,1 proc jest za, a 49,4 proc. – przeciw.

Według szacunków regionalnego rządu Katalonii 90 proc. osób z prawie 2,3 mln uczestników niedzielnego plebiscytu opowiedziało się za niepodległością regionu. Frekwencja wyniosła ok. 42 proc. Wysłane przez Madryt służby porządkowe przy użyciu siły próbowały zablokować plebiscyt. W efekcie rannych zostało blisko 900 osób.

Źródła: PAP/express.co.uk