PILNE! To najgorsza masakra w historii USA. Już 50 zabitych przez zamachowca z Las Vegas. Media podają jego nazwisko [VIDEO]

Do 50 wzrosła liczba zabitych przez zamachowca w Las Vegas, który otworzył ogień do uczestników koncertu z 32. piętra hotelu.

Liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Wiadomo już jednak, że to najgorsza masakra w historii USA.

Las Vegas has just become the deadliest mass shooting in US history 🙆🏽🙆🏽🙆🏽🙆🏽🙆🏽🙆🏽🙆🏽. This is horrific. #LasVegasShooting pic.twitter.com/QhOll89NUF

— Mac Mofokeng (@Dmac176) 2 października 2017