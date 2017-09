PILNE! Trzęsienie ziemi o ogromnej sile. Walą się potężne wieżowce, ludzie tracą swoje domy [FOTO/VIDEO]

WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI: Do potężnego trzęsienia ziemi doszło w Meksyku. Około pół godziny temu przerażające sceny rozegrały się w Mexico City.

Mimo, że epicentrum wstrząsów było oddalone o 7 kilometrów od miasta, to jednak kataklizm dotknął także stolicy Meksyku.

Trzęsienie ziemi było silne, odnotowano,według różnych pomiarów, 7,1 do 7,4 stopnia w skali Richtera.

Warto przeczytać: Uwaga! Prognozy na zimę są bardzo złe. Meteorolodzy ostrzegają: nadchodzi zima stulecia, długa i sroga. To może być pierwszy zwiastun nowej „małej epoki lodowcowej”

Ostatni raz trzęsienie o tej sile miało miejsce w Meksyku w 1985 roku.

Obraz miasta po przejściu trzęsienia ziemi pokazuje skalę zniszczeń. Drogi niedaleko lotniska są nieprzejezdne, wiele domów uległo zniszczeniu. Nic dziwnego, skoro ucierpiały nawet, wydawałoby się, potężne wieżowce.

Czytaj także: Zaczyna się zima stulecia? 19 września, w Polsce już zaczyna padać śnieg, a ma być jeszcze gorzej [FOTO]

Mexico City po trzęsieniu ziemi o sile 7'1 w skali Richtera… #Mexico #mexicoearthquake pic.twitter.com/KGjHW80oNX — Avanti News (@Avanti__News) September 19, 2017

#BREAKING: Here are some photos of the damage in Scotland & Ferrol in the Colonia del Valle in Mexico City. (Photos by @AlertaChiapas) pic.twitter.com/dhUBdlLxM8 — BreakingNNow (@BreakingNNow) September 19, 2017

Not looking good in Mexico City after the 7.1 Earthquake

pic.twitter.com/F7rK7RG6bx — Big Gabe® (@BigGabeO) September 19, 2017