PILNE! W Hiszpanii samochód wbił się w tłum ludzi stojących przed pubem. Są ranni [VIDEO]

Co najmniej dwóch mężczyzn zostało rannych podczas wypadku, gdy rozpędzony samochód wjechał w ludzi. Wywołało to panikę bo ludzie bali się, że może to być atak terrorystyczny. Mieszkańcy pili przed barem w mieście Huelva w Andaluzji, kiedy doszło do tej niebezpiecznej sytuacji.

Szokujące nagranie pokazuje, że samochód wjechał grupę ludzi. Zaskoczeni rezydenci i klienci baru uciekli w popłochu.

Po pewnym czasie zgromadzili zaczęli rzucać krzesłami i innymi przedmiotami w pojazd.

Dwóch mężczyzn, w wieku 18 i 31, zostało rannych podczas wypadku i zostali zabrani do szpitala imienia Juan Ramona Jimeneza.

– Ludzie obawiają się ataków terrorystycznych, zwłaszcza wspominając co się stało około miesiąca temu w Barcelonie. Ludzie wciąż żyją w obawie przed ewentualnymi zamachami – powiedział lokalny radny Enriquo Gavino.

Ale według policji incydent w Huelva nie jest powiązany w żadnym wypadku z atakiem terrorystycznym.

Policja aresztowała kierowcę pojazdy, wtedy kiedy próbował uciekać z miejsca zdarzenia.

Jak czytamy na brytyjskim portalu do tak agresywnego i nieodpowiedzialnego zdarzenia doszło przez kłótnię kierowcy z bywalcami pubu.

Poniżej film z tego zdarzenia.

Intento de atropello (ajuste de cuentas) en el Parque de la Luz (Huelva) cuando la gente cenaba con los niños en las terrazas. pic.twitter.com/ECZZc4AGoF — Jose Rodríguez (@Josehuelva84) September 3, 2017

express.co.uk/ Wolność24