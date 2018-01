PILNE. W Nowym Jorku płonie 200-metrowy wieżowiec Donalda Trumpa. Trwa akcja ratunkowa [FOTO/VIDEO]

W Nowym Jorku pali się wieżowiec Trump Tower. W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania ukazujące płonący w centrum miasta budynek.

Wysoki słup czarnego dymu pojawił się nad 58-piętrowym wieżowcem należącym do prezydenta Stanów Zjednoczonych ok. 20 minut po godzinie 7. czasu lokalnego.

Na miejscu natychmiast pojawiło się kilkanaście jednostek straży pożarnej. Trwa akcja gaszenia Trump Tower.

WATCH: Firefighters responded to a fire on the roof of Trump Tower in New York City https://t.co/LnII0XquRZ pic.twitter.com/yyJLEPC50K — Reuters Top News (@Reuters) January 8, 2018

NEW: Fire located in heating and cooling unit on roof of Trump Tower. No injuries or evacuations reported, fire officials say. https://t.co/KhdrgEutdQ pic.twitter.com/k8UZKRAtoY — World News Tonight (@ABCWorldNews) January 8, 2018

There is a fire at another Russian embassy. Oops, I mean #TrumpTower. pic.twitter.com/LKFs1E6NmS — Red T Raccoon (@RedTRaccoon) January 8, 2018

BREAKING VIDEO: Trump Tower in New York is ablaze. pic.twitter.com/st9B6F1yx2 — The Anon Journal (@TheAnonJournal) January 8, 2018

Źródło: wp.pl