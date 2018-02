PILNE. Władysław Frasyniuk zatrzymany przez policję. Jest nagranie z akcji [VIDEO]

Czterech policjantów zatrzymało Władysława Frasyniuka po 6. rano w jego mieszkaniu. Założono mu kajdanki. Jego żona uważa, że przewieziono go do prokuratury we Wrocławiu albo w Warszawie.

Zatrzymanie było wynikiem incydentu, do którego doszło w czerwcu 2017 r. w Warszawie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Kilkadziesiąt osób, w tym Władysław Frasyniuk, próbowało wówczas zatrzymać przemarsz przed Pałac Prezydencki, siadając na jezdni. Został on siłą wyniesiony przez policję. W połowie ub. roku usłyszał zarzut „przeszkadzania w przebiegu niezakazanego zgromadzenia”.

Frasyniuk nie stawiał się jednak na wezwania prokuratury. Z jego wpisów na Facebooku wynika, że robił to w pełni świadomie i licząc się z konsekwencjami. Prokuratura ostrzegała, że w tej sytuacji mogą zostać zastosowane środki przymusu.

Na Twitterze pojawiło się nagranie z zatrzymania Frasyniuka przez policję:

Władysław #Frasyniuk w kajdankach – smutny symbol reżimu Kaczyńskiego. pic.twitter.com/cwuc8zKTlH — Ryszard Petru (@RyszardPetru) 14 lutego 2018

