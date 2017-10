PILNE! Zamach w Londynie. Samochód wjechał w turystów przed muzeum. Wielu rannych. Kierowca aresztowany [VIDEO/FOTO]

Kilka osób zostało rannych po tym, jak samochód wjechał w ludzi przed londyńskim Muzeum Historii Naturalnej.

Co najmniej kilka osób zostało w sobotę rannych, kiedy samochód wjechał w pieszych na ulicy Exhibition Road w dzielnicy South Kensington w zachodnim Londynie. Policja poinformowała o zatrzymaniu jednego mężczyzny.

Exhibition Road to część Londynu, gdzie znajdują się popularne muzea, m.in. Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Victorii i Alberta oraz Muzeum Nauki. Kilkaset metrów od miejsca zdarzenia znajduje się także klub Ognisko Polskie, który służy polskiej społeczności od czasów wojennej migracji.

W oświadczeniu policji metropolitalnej podkreślono, że „trwa próba ustalenia okoliczności i motywów” incydentu, do którego doszło ok. godz. 14.20 czasu lokalnego (godz. 15.20 w Polsce).

Według BBC, rannych zostało kilka osób. Świadkowie, z którymi rozmawiali dziennikarze BBC, mówili o jednej osobie, która została zabrana przez karetkę pogotowia. Na miejscu są uzbrojeni funkcjonariusze policji i służby ratunkowe.

Według świadków był to celowy atak. Kierowca został wyciągnięty z samochodu i aresztowany.

Ranni to głównie turyści. Na razie brak informacji o liczbie ofiar i ich stanie. Teren wokół muzeum został zamknięty. Poniżej zamieszczone na Twitterze relacje świadków.

Some people already claiming that this incident in #london is fake news…really? I think this looks pretty real #naturalhistorymuseum pic.twitter.com/q8nnE65Ppf — George Cole (@acreativegent) 7 października 2017

Mann kracht mit Auto in Menschenmenge in #London. Der Mann wurde bei seiner Festnahme gefilmt, was den Falschen in die Hände spielen wird. pic.twitter.com/ED49s5do46 — Hartes Geld (@Hartes_Geld) 7 października 2017

Police have blocked off the road right in front of the natural history museum towards south ken station pic.twitter.com/xqtk6Xa6lq — Gina Duggan (@ginaduggan) 7 października 2017

Breaking brave members of the public have detained the driver of a car who ploughed into pedestrians #London museum pic.twitter.com/f1TqrqlP2D — Police Hour (@PoliceHour) 7 października 2017

