PO kolejny raz strzela sobie w stopę. Teraz ich szeregi zasila skompromitowany b. szef BOR. Kaczyński zachwycony [VIDEO]

Skompromitowany w oczach społeczeństwa b. szef Biura Ochrony Rządu, gen. Marian Janicki wstąpił do PO – poinformował w poniedziałek w Krakowie wiceszef Platformy Tomasz Siemoniak. Zamierzam czynnie uczestniczyć w naprawie sytuacji w służbach mundurowych i służbach specjalnych – zapowiedział Janicki. Jarosław Kaczyński patrząc na ruchy kadrowe konkurencji musi się śmiać do rozpuku.

-„Gen. Marian Janicki zdecydował się na wstąpienie do Platformy Obywatelskiej chcąc razem z nami walczyć o ważne sprawy dla Polski. Bardzo się z tego cieszę” – podkreślił Siemoniak na wspólnej z Janickim konferencji prasowej w Krakowie.

Czytaj też: Horror Polki. Państwo odbiera jej nowo narodzone dziecko. Dramatyczny apel o pomoc do rodaków [VIDEO]

Dodał, że b. szef BOR będzie wzmocnieniem dla jego ugrupowania. I tutaj jak to się popularnie mówi: zdania są podzielone.

Internauci nie zostawiają suchej nitki na tym „wzmocnieniu” PO. Jak piszą – Platformie gratuluję poczucia humoru!

Sam Janicki powiedział, że w Platformie ma zamiar „czynnie uczestniczyć” w naprawie obecnej sytuacji w służbach mundurowych i służbach specjalnych w kraju.

–„To wszystko w tej chwili idzie w złym kierunku – za chwileczkę nie będziemy mieli służb mundurowych; będziemy mieli namiastkę tego, co powinno być” – ocenił b. szef Biura Ochrony Rządu.

Gen. Janicki pełnił funkcję szefa BOR w latach 2007-2013. To on był szefem BOR, gdy doszło do katastrofy smoleńskiej.

I ugrupowania prawicowe mają mu dużo do zarzucenia. Platforma Obywatelska znowu wykonuje niezrozumiały ruch.

Gen. Janicki: To co dzieje się w ostatnim czasie ze służbami mundurowymi sprawia, że zdecydowałem się wstąpić do @Platforma_org pic.twitter.com/JQNvaqK1IR — Grzegorz Lipiec (@Grzegorz_Lipiec) November 6, 2017

Poniżej nagranie.

Tak internauci zareagowali na ten transfer PO.

Platformie gratuluję poczucia humoru!

Były szef BOR, gen. Marian Janicki wstąpił do PO– Tomasz Siemoniak na konferencji prasowej w Krakowie. pic.twitter.com/8w9MH0936P — Mateusz Lewicki 🇵🇱 (@lewicki_mateusz) November 6, 2017

Marian Janicki wstąpił do PO. pic.twitter.com/L4eH80YhKY — Sycylia 🇵🇱 (@sycylia6_) November 6, 2017

Po tym transferze PiS już się nie POdniesie. Furman w lampasach rozwali wszystkich samą elokwencją. https://t.co/zOPs8eIXa1 — Irena Szafrańska (@ISzafranska) November 6, 2017

Generał Marian Janicki wstąpił do PO.

Teraz PiS już się nie podniesie… — Joanna Czarna (@asiamarcowa) November 6, 2017

Gdyby ktoś w kwietniu 2010 powiedział mi,że Janicki awansuje na generała i zostanie członkiem PO uznałabym go za wariata.

Tak jest i dzisiaj — Marzena Paczuska (@MarzenaPaczuska) November 6, 2017

Twitter/ PAP/ TVP Info/ Wolność24

Zobacz też: Horror Polki. Państwo odbiera jej nowo narodzone dziecko. Dramatyczny apel o pomoc do rodaków [VIDEO]

Czytaj też: Pijany Polak pozbawił Holendrów prądu. Jazdę zakończył w stawie [FOTO]

Zobacz też: Szokujące oświadczyny. Specjalnie trafił na intensywną terapię żeby poprosić o rękę pracującą w szpitalu dziewczynę [VIDEO]