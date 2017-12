Po tym wpisie Korwina internautów zatkało. Ostatnie słowa Jaruzelskiego na łożu śmierci miały dotyczyć właśnie jego

Mocny wpis lidera partii WOLNOŚĆ na Twitterze. Pisze w nim, jak brzmiały słowa wypowiedziane przez generała Wojciecha Jaruzelskiego na łożu śmierci. Miały dotyczyć jego.

Generał Wojciech Jaruzelski zmarł 25 maja 2014 roku w Warszawie. Komunistyczny generał został pochowany przy asyście wojskowej na warszawskich Powązkach.

Czytaj też: Brytyjski rząd kazał wyeliminować własnych obywateli podejrzanych o kontakty z ISIS. „Licencja na zabijanie”. Szokujące wyznanie ministra

Janusz Korwin-Mikke, lider partii Wolność, opublikował w serwisie Twitter wpis, w którym twierdzi, że wie, co mówił generał na łożu śmierci.

„Osoba będąca przy łożu śmierci śp.gen.Wojciecha Jaruzelskiego powiedziała, że najbardziej żałował, iż nie zrobił reformy według rad Janusza Korwin-Mikkego. Może pora na internowanie „rządu” i „opozycji” – i zrobienie tego, czego Generał nie zrobił?”

Wpis wywołał spore poruszenie w internecie. Wiele osób było oburzonych, ale i wielu poparło sowa Korwina -Mikke.

–„Rady może były dobre, ale ten autorytet na łożu śmierci, na który Pan się powołuje jakoś mnie nie przekonuje.”

-„Szczerze mówiąc panie Mikke to nie bardzo jest się czym chwalić” – wypowiedział się kolejny z internautów.

-„Jak zwykle źle patrzycie… Nie o to chodzi ze dla JKM to jakiś autorytet, ale skoro taka szuja doceniła te pomysły to może czas?” – dodał kolejny.

–„Tylko Pan Janusz jest właściwie normalny w świecie polskiej polityki lol pozdrawiam serdecznie :)” – napisał kolejny.

Osoba będąca przy łożu śmierci śp.gen.Wojciecha Jaruzelskiego powiedziała, że najbardziej żałował, iż nie zrobił reformy według rad Janusza Korwin-Mikkego. Może pora na internowanie "rządu" i "opozycji" – i zrobienie tego, czego Generał nie zrobił? — Janusz.Korwin.Mikke (@JkmMikke) December 6, 2017

Rady może były dobre, ale ten autorytet na łożu śmierci, na który Pan się powołuje jakoś mnie nie przekonuje. — Zbigniew Tuźnik (@MillionBicycles) 6 grudnia 2017

Szczerze mówiąc panie Mikke to nie bardzo jest się czym chwalić — Mariusz Pietrowski (@m_pietrowski) 7 grudnia 2017

W sumie gdyby nie upadek ZSRR paradoksalnie Polska przyjęłaby model chiński. Generalnie prawie całe pzpr reprezentowało skrajne poglądy wolnorynkowe. — Patryk Pankiewicz (@patryko3222) 7 grudnia 2017

Tylko Pan Janusz jest właściwie normalny w świecie polskiej polityki lol pozdrawiam serdecznie :) — Waldus (@Waldus16) 7 grudnia 2017

Po burzliwej dyskusji prezes partii WOLNOŚĆ napisał kolejnego tweeta odnośnie wcześniejszej wypowiedzi.

Zrozumcie: Generał prowadził konsultacje: PZPR za socjalizmem, "SOLIDARNOŚĆ" za socjalizmem, Kościół za socjalizmem, Sowieci za socjalizmem, WE za socjalizmem, ekonomiści za socjalizmem, dziennikarze za socjalizmem… I co – miał wbrew nim słuchać GARSTKI (wtedy) wolnorynkowców? — Janusz.Korwin.Mikke (@JkmMikke) December 7, 2017





„Zrozumcie: Generał prowadził konsultacje: PZPR za socjalizmem, „SOLIDARNOŚĆ” za socjalizmem, Kościół za socjalizmem, Sowieci za socjalizmem, WE za socjalizmem, ekonomiści za socjalizmem, dziennikarze za socjalizmem… I co – miał wbrew nim słuchać GARSTKI (wtedy) wolnorynkowców?”

I niestety nic się nie zmieniło do dziś ☹️ Oprócz grupy ludzi z Pana partii, niektórych polskich think tanków /stoważyszeń i może 2-3 księży wszyscy chcą socjalizmu. Mają silny bastion ale.. Nikt w tamtych czasach nie myślał nawet ze komuna upadnie. I w końcu upadła. Na 4 łapy — 𝔍𝔖 (@J__Sparrow) 7 grudnia 2017

Pan Janusz dostaje ode mnie przydomek ŻYleta, ciach i każde wątpliwości rozwiane. Uwielbiam. Poważnie celnie. — Maciej Waszkiewicz (@MaWaszkiewicz) 7 grudnia 2017

Przeczytaj też: PILNE. Komisja Europejska skierowała sprawę przeciw Polsce do unijnego Trybunału Sprawiedliwości

Wolność24/ Twitter