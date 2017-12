Podstawiła nogę uciekającemu bandycie. Teraz policja poszukuje kobiety by jej podziękować [VIDEO]

Do niecodziennego zatrzymania przestępcy doszło w centrum Hertfordshire w Wielkiej Brytanii. Przypadkowa kobieta widząc uciekającego przed policją bandytę weszła na ulicę i zwyczajnie podstawiła mu nogę. W ten sposób pomogła w jego aresztowaniu.

Zaskoczonego i leżącego na ulicy 23-letniego Aarona Cadmana z Cheshunt natychmiast złapali stróże prawa i przewieźli do aresztu.

Oskarżono go o posiadanie kokainy, napaść na policjanta oraz upijanie się i rozbój w miejscu publicznym.

Wcześniej policja dostała wezwanie, że grupa mężczyzn grozi ludziom w mieście Hertfordshire. Funkcjonariusze szybko wkroczyli do akcji i usiłowali zatrzymać pojazd, którym poruszali się sprawcy.

To wtedy jeden z nich uciekł z auta i zaczął uciekać. Nie spodziewał się jednak, że przypadkowa kobieta powali go na ziemię podstawiając mu nogę.

Czytaj także: TO BYŁY HITY ROKU. Morawiecki oszalał! Chce wprowadzić podatek 75% za wypłatę odkładanych przez Polaków pieniędzy

Teraz główny inspektor East Hertfordshire, Gerry McDonald poszukuje dzielnej kobiety:

– „Chciałbym pochwalić wysiłki kobiety w zakresie zatrzymania podejrzanego – jej inicjatywa pozwoliła moim oficerom schwytać podejrzanego i szybko go aresztować” – powiedział policjant.

Inspektor dodał także, że kiedy oficerowie policji zatrzymali podejrzanego, musieli szybko odjechać z miejsca zdarzenia i nie mieli wówczas okazji podziękować obywatelce.

Teraz policja prosi o pomoc w odszukaniu kobiety:

– „Jeśli to ty, lub znasz tożsamość tej osoby, zadzwoń pod numer 101 i poproś o rozmowę, ponieważ chciałbym osobiście podziękować jej za to, co zrobiła” – poinformował główny inspektor policji.

Dodajmy, że sprawca na razie został zwolniony za kaucją i ma się wstawić w Sądzie Pokoju w Stevenage w dniu 24 stycznia 2018 roku.

źródło: dailymail.co.uk

Czytaj też: Koniec zabawy. Po wielkiej wygranej na loterii zaprosił kumpli na wycieczkę dookoła świata i przespał się ze 150 kobietami. Teraz postanowił się ustatkować [VIDEO]



Czytaj też: Lawina oskarżeń po tragicznym wypadku w Tryńczy. „Porwanie, narkotyki, alkohol”. Znajomy broni mężczyzn którzy wzięli nastolatki na zakończoną utonięciem przejażdżkę

Czytaj też: Nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku w Tryńczy. Jak wyglądały ostatnie chwile życia zaginionych nastolatek?