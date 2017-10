Podwójny atak terrorystyczny, a w przygotowaniu trzeci. Samochód z bombami wjechał w hotel, kolejny wybuch przy budynku parlamentu

Do kolejnych ataków terrorystycznych doszło w Mogadiszu – stolicy Somalii. Dwa tygodnie temu doszło do wybuchu samochodu pułapki, zginęło wówczas 358 osób. Dziś mamy do czynienia z podwójnym zamachem.

Do pierwszej eksplozji doszło, kiedy samochód wjechał w budynek hotelu, drugi atak zaś był bardzo blisko budynku parlamentu.

Dziennikarz BBC, który dotarł na miejsce relacjonuje, że wiele osób leży na ziemi i nie daje znaku życia, wstępne informacje mówią o 15 ofiarach, jednak ten tragiczny bilans będzie prawdopodobnie rósł.

Dzięki działaniu służb udało się uniknąć trzeciego wybuchu – samochodu, który wypełniony był materiałami wybuchowymi.

Póki co nikt nie przyznał się do ataku. Więcej informacji wkrótce.

Źródło: warszawawpigulce.pl