Polacy w Wielkiej Brytanii przeciwko Morawieckiemu. „Jest to dla nas – Polaków – bezczelne i bezpodstawne wymierzenie policzka”

Wicepremier Mateusz Morawiecki i jego resort pracują nad nową ustawą, która pomoże rządowi podwójnie opodatkować ciężko pracujących poza granicami Rzeczpospolitej Polaków. Polacy w Wielkiej Brytanii stanowczo się temu sprzeciwiają. Partia Wolność wystosowała list otwarty do polskich władz.

Jak czytamy w liście otwartym, skierowanym m.in. do prezydenta, premiera, Sejmu i kilku ministerstw, projekt „Ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej, implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.” trafił już do sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych.

Częścią projektu ww ustawy jest zapis zmieniający „Konwencję między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych”, podpisaną w Londynie, dnia 20.07.2006 r.

Proponowane zmiany oznaczają de facto wprowadzenie podwójnego opodatkowania. W umowach dotyczących unikania podwójnego opodatkowania ma obowiązywać tzw. metoda zaliczenia proporcjonalnego. Zatrudnieni w innym kraju będą musieli ujawnić swoje dochody.

Zaliczenie spowoduje, że jeśli stawka podatkowa za granicą jest niższa od polskiej, różnicę trzeba będzie dopłacić w kraju. Dla wielu naszych rodaków za granicą oznacza to po prostu większe podatki.

Możliwe będzie skorzystanie z tzw. ulgi abolicyjnej ale jest to dużo bardziej skomplikowane dla Polaków zarabiających za granicą niż wypełnienie PIT dla pracujących w kraju i nie obejmuje wszystkich. Ulga abolicyjna ma zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych i tylko w odniesieniu do wybranych źródeł dochodów wymienionych w art. 27g ustawy o PIT.

W stosunku do pozostałych, zwłaszcza tych należnych od osób prawnych, zmiana metody z wyłączenia na zaliczenie oznacza obowiązek dopłaty różnicy podatku w każdym przypadku, gdy ten zapłacony za granicą jest niższy od tego, który byłby należny w Polsce.

Efektem wprowadzenia zmian będzie zapewne masowa rezygnację z polskiego obywatelstwa i wyrejestrowanie wielu firm z naszego kraju.

Przedstawiciele partii Wolność w Londynie bardzo stanowczo stawiają kwestię nowych zmian.

– Żądamy natychmiastowego i definitywnego zaprzestania obecnych prac nad projektem zmian. Jest absolutnie niedopuszczalnym, aby w tak nikczemny sposób szukać środków na łatanie dziury budżetowej – czytamy w liście wolnościowców.

Brytyjska Polonia wysyła swoim rodzinom mieszkającym w Polsce miliardy złotych rocznie. Miliardy, których wcale wysyłać nie musi, a które zasilają polski budżet, wcześniej pompując krew w żyły polskiej gospodarki. Czyż nie jest to wystarczająca “opłata” za konieczność pobytu poza granicami kraju? Ta sama Polonia inwestuje gigantyczne pieniądze w kupno i budowę nieruchomości w Polsce, tym samym dając prace wielu tysiącom ludzi z branży budowlanej, produkcyjnej, czy szeroko pojętych usług, nie wspominając już o samej administracji lokalnej, której pozwolenia wymaga niemalże każdy zamiar i ruch obywatela. Czy to też nie jest wystarczająca “oplata” za pobyt za granicami kraju?

Jako przedstawiciele Polaków na Wyspach Brytyjskich członkowie partii Wolność przypominają rządzącym, że wielokrotnie występowali w obronie polskich władz przed unijną biurokracją, a teraz w ramach „wdzięczności” rząd polski chce ich obrabować.

Wolnościowcy zapowiadają także inne działania na dużo większą skalę.

Zapewniamy, że w razie kontynuacji prac nad proponowanymi zmianami organizowane będą wielotysięczne protesty pod budynkami polskich placówek państwowych na terenie UK. (…) Próba bezczelnej grabieży ciężko zarobionych pieniędzy z pewnością znajdzie się na pierwszym miejscu listy takich celów.

Proszę pamiętać, ze Polonia niejednokrotnie broniła wizerunku Polski za granicą. Nie oczekujemy za to żadnej zapłaty, czy specjalnego traktowania, gdyż uważamy to za swój patriotyczny obowiązek. Chcemy jedynie, aby pozwolono nam żyć w spokoju. W przypadku braku takiej możliwości, z całą pewnością Świat, jak i polski rząd o tym usłyszą.

Z wyrazami szacunku,

Wolność Londyn

Źródła: Partia Wolność / gazetaprawna.pl