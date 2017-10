Polak zadźgał nożem parę Brytyjczyków. Twierdzi, że tylko się bronił. „Wyglądała jak kobieta-samuraj. Uderzyłem ją dwa razy i szybko upadła”

Morderstwo w Dundee. Krzysztof Gadecki przyznał się do zamordowania pary Brytyjczyków z Dundee. Mężczyzna przyszedł odzyskać swoją rzecz, twierdzi, że działał w samoobronie, gdyż został zaatakowany samurajskim mieczem.

Jak czytamy w BBC News Gadecki zeznał przed sądem, że zadźgał Ronniego Kidda i Holly Alexander w mieszkaniu przy Rosefield Street między 8 a 11 grudnia zeszłego roku, ponieważ bał się o własne bezpieczeństwo.

Wielokrotnie podkreślał, że morderstwo to było wykonane z zimną krwią i zarzeka się, że była to obronna konieczna.

Czytaj też: Matka natura jest niesamowita. 230 niedźwiedzi w Rosji. Takiego skupiska drapieżników nie obserwowano od lat [VIDEO]

Polak zeznał, że wziął nóż w ręce, ponieważ chciał się bronić przed Ronniem Kiddem, który próbował zaatakować go nożem. Jak czytamy w brytyjskich mediach później miała zaatakować go mieczem samurajskim partnerka Brytyjka.

Obrońca mężczyzny, Iain Paterson spytał Polaka o kilka kwestii.

-„Czy zabiłeś Ronalda Kidda i Holly Alexander?” -„Niestety tak” – odpowiedział Gadecki.

Polak powiedział, że kilka dni przed śmiercią pary, przebywał u nich w mieszkaniu i zostawił tam kurtkę, w dniu ich śmierci zjawił się tam ponownie, żeby odebrać zgubioną odzież.

-„Ronnie otworzył drzwi i wyglądał jak zupełnie inna osoba. Był zdenerwowany i bardzo chciał się dowiedzieć, dlaczego stoję przed jego drzwiami. Spytałem się go, gdzie jest ta kurtka, którą zostawiłem, ale on próbował zamknąć drzwi. Dlatego wsadziłem między nie swoją stopę, żeby ich nie zamknął” – powiedział Gadecki.

Polak twierdzi, że mężczyzna był uzbrojony w nóż, gdy wrócił ponownie do drzwi.

–„Wymachiwał wokół mnie nożem, ja chciałem go złapać za rękojeść, ale niefortunnie trafiłem na ostrze. W samoobronie wyrwałem mu nóż, ale chciałem mu go oddać, żeby to wszystko skończyć. Jednak złapałem za nóż i zacząłem go nim uderzać, a po chwili zorientowałem się, że dźgam go jego własnym nożem. Ronnie zaczął krzyczeć i wzywać na pomoc Holly”.

Po chwili zjawiła się partnerka Brytyjczyka.

-„Wyglądała jak kobieta-samuraj. Uderzyłem ją dwa razy i szybko upadła, dokładnie tak, jak powiedział biegły patolog – twarzą w dół, na brzuch”.

Kiedy Polakowi zadano pytanie, dlaczego zabił parę Brytyjczyków odparł: „Ponieważ życie jest darem, a ja chciałem żyć. Bałem się„.

-„Czułem się jak żołnierz na pierwszej linii frontu. To było straszne”. – zakończył

Przeczytaj też: Kryzys dyplomatyczny! Amerykanie wydalają dyplomatów z USA. Ich przedstawiciele zapadli na tajemniczą chorobę

BBC News/ polishexpress/ Wolność24