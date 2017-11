Policja usunęła kontrmanifestację Obywateli RP. „Za ręce i nogi do radiowozów” [VIDEO]

To już chyba stanie się tradycją, że totalna opozycja próbuje zakłócać wszelkie narodowe święta. Tym razem na trasie Marszu Niepodległości w Warszawie policja usunęła kontrmanifestację Obywateli RP.

„Osoby, które zgromadziły się w tym miejscu, naruszyły prawo o zgromadzeniach, w szczególności chodzi o to, że były one odległości bliższej niż 100 metrów do zgromadzenia cyklicznego, a także próbowały przeszkodzić w organizacji legalnego zgromadzenia” – powiedział mł. insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji.

Na skwerze przy Rondzie de Gaulle’a stało kilkanaście osób z dwoma transparentami o treści: „Moją ojczyzna jest człowieczeństwo” i „Warszawa zhańbiona przez faszystów”.

Wokół tych osób nagle zgromadziła się grupa ok. 100 policjantów. Wydawało się, że będą tylko oddzielać manifestantów od narodowców, którzy wkrótce tędy przejdą.

Policjanci zaczęli jednak wyłapywać uczestników tego zgromadzenia. Po czterech policjantów chwytało każdego z uczestników za ręce i za nogi i silą wynosili ich do podjeżdżających policyjnych wozów.

Nie ma już kontrmanifestacji przy trasie marszu niepodległości. Operacja policji wyglądała tak.. pic.twitter.com/kpSKmA9yJO — Mariusz Piekarski (@Piekarski_M) November 11, 2017

Osoby, które usiadł na ziemi lub położyły się też były ciągnięte do wozów.

Interwencji towarzyszyły okrzyki „Faszyści” i „Jak wam nie wstyd?”.

Na miejscu nie ma już ani Obywateli RP, ani funkcjonariuszy policji.

Akcja usunięcia przeciwników marszu niepodległości trwała 5-7 minut. Za ręce, nogi i do wozu.. pic.twitter.com/tfzy8xCH73 — Mariusz Piekarski (@Piekarski_M) November 11, 2017

