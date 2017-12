Policjanci jako żywe blokady i obstawa Świętego Mikołaja. Tak Zachód wyszykował się na święta [VIDEO/FOTO]

Miasta Zachodniej Europy zaczynają przypominać Linię Zygfryda na Wale Atlantyckim z czasów II Wojny Światowej. Porozstawiane betonowe kloce mają zabezpieczać przed atakami terrorystów. Uzbrojone po zęby patrole pilnują przedświątecznych imprez.

Latem na ulicach niemieckich miast pojawiły się pierwsze betonowe kloce, które wdzięczni mieszkańcy określili mianem Merkel Lego.

Kawały betonu mają zabezpieczać przed atakiem terrorystycznym za pomocą rozpędzonych ciężarówek.

W ubiegłym roku islamistyczny terrorysta wjechał w Berlinie w jarmark bożonarodzeniowy zabijając 12 osób, w tym Polaka, którego zastrzelił i któremu porwał samochód.

Betonowe maszkary ustawiane są także w miastach holenderskich, w najatrakcyjniejszych turystycznie miejscach Wiednia, w Barcelonie, gdzie w ataku terrorysty zginęło 14 osób, Londynie, po ataku na London Brodge i praktycznie każdym większym mieście Zachodu.

Służby uznają, że w okresie przedświątecznym zagrożenie jest szczególnie duże. Dlatego też miejsc bożonarodzeniowych imprez pilnują uzbrojone patrole policji.

Władze Niemiec chcą osłodzić swym mieszkańcom to, iż żyją jak na terenie fortyfikacji wojskowych, więc betonowe kloce owijane są w papier i wstążki. Mają przypominać prezenty złożone pod choinkę albo cukierki.

Przy okazji władze Lipska wymyśliły nowy sposób na walkę z bezrobociem i terrorem. Dokładnie nie wiadomo o co chodzi, ale tamtejsza policja jeździ w te i nazad radiowozem po tramwajowym torowisku, przy którym też poustawiane są betonowe kloce. To chyba najgłupsza robota na świecie.

Takich problemów z zabezpieczeniem swojego jarmarku bożonarodzeniowego nie mają władze francuskiego Lyonu. Po prostu go odwołano. Miasta nie było stać na wyłożenie dodatkowych 20 tys. euro na zabezpieczenia.

There was a reason most medieval European cities had walls and fortified gates. That reason has returned pic.twitter.com/KQ2mMVikgX — Old Holborn✘ (@Holbornlolz) 4 grudnia 2017

🆘‼️😂👮 #Germany: Oh dear! The best job of the day: the mobile police terror barrier for the #ChristmasMarket in #Leipzig! Taxpayers’ money was never better invested. pic.twitter.com/Gp0Suh1LIy — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 1 grudnia 2017





Little boy: „Mummy, why are there policemen with guns at the Christmas market?”

Mother: „Because son, diversity is our greatest strength!” pic.twitter.com/TgEchCRfbQ — Mark Collett (@MarkACollett) 4 grudnia 2017

