Policjanci zatłukli na śmierć 17-latka w szkole, na oczach całej klasy. Torturowali go 6 godzin, bo nie chciał przejść na islam [VIDEO]

W pakistańskiej prowincji Pendżab policjanci zamordowali, wcześniej brutalnie bijąc 17-letniego chrześcijanina, który nie chciał przejść na islam.

Nastolatek został wyciągnięty z klasy przez policjantów w czasie trwania szkolnych zajęć.

Następnie sześciu funkcjonariuszy, torturowało i brutalnie znęcało się nad 17-latkiem na oczach pozostałych uczniów. Ten pozostał jednak nie ugięty i nie wyrzekł się swojej chrześcijańskiej wiary.

Po 6-godzinnych katorgach nastolatek zmarł w wyniku poniesionych obrażeń i licznych krwawień. W momencie, kiedy policjanci próbowali przeprowadzić go do radiowozu chłopak przewrócił się z wycieńczenia i już nie wstał.

Zdaniem rodziców chłopca to jego „koledzy” z klasy stali za wezwaniem policji do szkoły. Wcześniej namawiali oni go do przejścia na islam.

#Pakistan: Another feather in the cap.

Mushtaq Masih refuses to abandon #Christianity. Police beat him to death. https://t.co/MDVQs8fta6 pic.twitter.com/G9YoprKAcF — Senge H. Sering ས།ཚ། (@SengeHSering) October 14, 2017

Źródło: morningstarnews.org