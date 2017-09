„Politico”: Trump mógłby wygrać wybory w Polsce. I w kilku innych krajach Europy też

Czy Donald Trump mógłby zostać prezydentem Polski? Prawnie jest to niemożliwe, jednak serwis Politico.eu postanowił trochę naciągnąć przepisy i udowodnił, że Trump przypadłby polskim wyborcom do gustu.

Jak się okazuje nie jesteśmy jedyni. Według szacunków przedstawianych przez dziennikarzy Politico.eu Donald Trump byłby świetnym kandydatem w takich krajach jak: Czechy, Włochy, Rosja, Turcja, Węgry, Azerbejdżan, Bułgaria, Wielka Brytania i Francja.

Zobacz także: Piękny gest prezydenta USA. Donald Trump przekazał gigantyczną kwotę na pomoc ofiarom huraganu. Zapowiadane są kolejne wpłaty

Skąd wiadomo, że ekscentryczny milioner byłby wybierany także poza USA? Przede wszystkim wskazywany jest wynik badania Pew Research Center. Według statystyk, co piąty mieszkaniec Europy ocenia politykę Trumpa pozytywnie i chciałoby mieć takiego prezydenta w swoim kraju.

Lista krajów przedstawionych na portalu może lekko zaskakiwać, ale jak wskazują eksperci wszystkie te społeczeństwa mają charakterystyczne cechy wspólne. W każdym występują chęci silnych zmian społecznych, poszukiwany jest silny przywódca z konfrontacyjnym nastawieniem do wolnych mediów.

Tym co mogłoby przeszkodzić w wyborze Trumpa – jak przekonuje Politico.eu – jest jego podejście do publicznej służby zdrowia, które w Polsce – jak czytamy – byłoby nie do przyjęcia (Trump chce odejścia USA od Obamacare, czyli systemu obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych podobnego do tego, jaki funkcjonuje w Polsce). Poza tym styl Trumpa (określony jako „bezczelny”) mógłby nie spodobać się konserwatywnym polskim wyborcom – twierdzą autorzy zestawienia.

źródło: RP.pl / Wolność24.pl

Czytaj też: Irma demoluje rezydencje Trumpa. Milionowe straty prezydenta USA [FOTO]