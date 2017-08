Polka – ofiara gwałtu w Rimini po raz pierwszy zabrała głos. Dramatyczny wywiad dla włoskiego dziennika

Polka, ofiara gwałtu na plaży w Rimini, która przebywa ze swoim partnerem w szpitalu w Infermi, udzieliła pierwszego krótkiego wywiadu dziennikarzowi włoskiego dziennika „La Reppublica”.

Polka odniosła się do twitterowego wpisu wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego na temat kary śmierci i tortur dla sprawców.

„Chcę tylko sprawiedliwości, a nie zemsty. Złapcie te bestie, a wrócę do Rimini” – podkreśla kobieta.

„Męczy mnie przypominanie tego, co się stało, a politycy, którzy mówią o karze śmierci, instrumentalnie wykorzystują sprawę dla swoich celów. Jakie znowu tortury, jaka kara śmierci? My chcemy tylko, żeby ich aresztowali, i żeby te bestie zapłaciły za to, co zrobiły, żeby móc wrócić do Rimini jako zwykli turyści” – wypowiedziała się kobieta w rozmowie z dziennikarzem „La Reppublica”.

Jak pisze dziennik, Polka i jej mąż przebywają w szpitalu w tym samym pokoju. Mają w nim telewizję, telefony i komputer podłączony do internetu. Gloria Lisi, wiceburmistrz Rimini, która odwiedziła ich tam opowiadał później, że para bardzo o siebie dba i traktuje się z wielką czułością.

„Chcemy tylko zamknąć ten rozdział, wrócić do normalności, naszej pracy i codziennego życia. I być może za jakiś czas wrócić do tego wspaniałego miasta” – mówi Polka.

„Chcemy wrócić do Rimini. Bardzo chcielibyśmy spędzić tutaj weekend, choć może nie od razu, a za kilka miesięcy. Mieliśmy wspaniałe wakacje, dopóki…” – urywa nagle.

26-letnia Polka i jej mąż zostali napadnięci na plaży w Rimini przez czterech mężczyzn pochodzących prawdopodobnie z północnej Afryki. Napastnicy zbiorowo zgwałcili kobietę, a mężczyznę kilka razy uderzyli w głowę, wskutek czego stracił przytomność. Oboje zostali też ograbieni.

Minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro polecił wszcząć polskie śledztwo w sprawie zbiorowego gwałtu na młodej Polce oraz brutalnego napadu na nią i jej męża na plaży we włoskim Rimini. Minister podkreślił, że sprawcy napadu to „bandyci”, którzy powinni ponieść bardzo surową karę”. Polskie państwo będzie działać profesjonalnie” – zapewnił.

La Reppublica/wprost.pl/ Wolność24