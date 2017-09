Polska afera w Europarlamencie. Znany poseł z PiS podwędził znanemu posłowi z PO… tort urodzinowy?

Polscy posłowie i europosłowie kłócą się o wszystko, ale nigdy nie kłócili się o jedzenie, ponieważ jak stwierdził kiedyś klasyk: „rząd się wyżywi”. Teraz jednak dwaj polscy europosłowie pokłócili się o tort urodzinowy w Strasburgu.

Eurodeputowany Jarosław Wałęsa oskarżył eurodeputowanego Zbigniewa Kuźmiuka, że ten zabrał mu tort. Urodzinową niespodziankę przygotowali dla Wałęsy juniora właściciele hotelu.

Kuźmiuk jednak nie poczuł się winnym niedozwolonego czynu i wyjaśnił:

„To jakieś piramidalne nieporozumienie. Zszedłem na śniadanie i zastałem pięknie przygotowany urodzinowy stół. Kelner powiedział, że to dla mnie. Wręczył mi tort i złożył życzenia urodzinowe. Urodziny mam w następnym tygodniu (19.09.). Zjadłem śniadanie, tort wstawiłem do lodówki i stał tam do wieczora.”

Europoseł PO nigdy nie ujrzał tego tortu na oczy, ani go nie spróbował. Zamiast tego w hotelu czekała na niego kartka z wyjaśnieniami i przeprosinami od właścicieli hotelu. Wałęsa upublicznił ją za pośrednictwem Facebooka.

Co się stało z tortem? Nie wiadomo.