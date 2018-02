Polska dziękuje Sigmarowi Gabrielowi za oświadczenie w sprawie Holokaustu

Szef MSZ Jacek Czaputowicz podziękował w niedzielę swojemu niemieckiemu odpowiednikowi Sigmarowi Gabrielowi za oświadczenie ws. odpowiedzialności naszych zachodnich sąsiadów za Holokaust.

Polska może być pewna, że jakakolwiek próba zafałszowania historii, jak w sformułowaniu „polskie obozy koncentracyjne”, zostanie przez nas w sposób jasny i zdecydowany odrzucona. Nie ma najmniejszej wątpliwości, jeśli chodzi o to, kto był odpowiedzialny za obozy koncentracyjne. To zorganizowane masowe morderstwo zostało popełnione przez nasz naród i nikogo innego. Jeśli byli pojedynczy kolaboranci, to oni nic tu nie zmieniają – powiedział w sobotę Gabriel.

Niemiecki minister odniósł się w ten sposób do napięć między Polską a Izraelem ws. nowelizacji ustawy o IPN.

Rzecznik rządu Joanna Kopcińska poinformowała, że w niedzielnej rozmowie telefonicznej Czaputowicz podziękował Gabrielowi za oświadczenie ws. całkowitej odpowiedzialności Niemiec za Holokaust.

Szef polskiej dyplomacji poinformował niemieckiego kolegę, że nowelizacja ustawy o IPN nie ogranicza wolności badań naukowych i działalności artystycznej – podał resort.

Źródło:”Fakt”