Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa. „To bilet do uczestnictwa w światowej polityce”

Priorytetem Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ będzie wzmacnianie prawa międzynarodowego; miejsce w Radzie to bilet do uczestnictwa w światowej polityce – mówił we wtorek szef MSZ Witold Waszczykowski przy okazji rozpoczęcia polskiego niestałego członkostwa w Radzie.

1 stycznia Polska objęła na dwa lata niestałe członkostwo w Razie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zasiada tam po raz szósty. Pierwszy raz miało to miejsce w latach 1946-1947, a później kolejno w 1960 roku (kadencja dzielona z Turcją), w latach 1970-71 i 1982-83. Jako wolny kraj Polska zyskała niestałe członkostwo w RB w latach 1996-97.

We wtorek w siedzibie głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku odbyła się ceremonia wymiany flag narodowych państw, które w charakterze niestałych członków weszły w skład Rady. Oprócz polskiej, na masztach zawisły także flagi: Gwinei Równikowej, Kuwejtu, Holandii, Peru i Wybrzeża Kości Słoniowej. Państwa te zastąpiły Ukrainę, Egipt, Japonię, Urugwaj, Włochy i Senegal, które z końcem 2017 r. zakończyły swoje kadencje.

-„Cieszę się, że po dwudziestu latach Polska wraca do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Naszymi priorytetami będą: wzmacnianie prawa międzynarodowego i prewencja, a naszym znakiem firmowym – łączenie kwestii bezpieczeństwa z rozwojem” – powiedział we wtorek minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, cytowany w komunikacie MSZ.

„Miejsce w Radzie to pewnego rodzaju bilet do uczestnictwa w światowej polityce” – przekonywał szef MSZ.

Z kolei cytowana w komunikacie resortu ambasador RP przy ONZ w Nowym Jorku Joanna Wronecka stwierdziła, że poparcie, jakie Polska otrzymała w wyborach na niestałego członka RB ONZ, to wyraz zaufania i uznania ze strony społeczności międzynarodowej dla Polski i dotychczasowego zaangażowania na rzecz utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwo.

-„To także dla nas duże zobowiązanie i wyzwanie, aby dobrze wykorzystać członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa do szukania skutecznych rozwiązań globalnych wyzwań, przed jakimi stoimy w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa” – stwierdziła Wronecka.

MSZ podkreśliło, że ceremonia wymiany flag narodowych przy ONZ odbyła się pod przewodnictwem Kazachstanu, który w styczniu objął miesięczne przewodnictwo w Radzie.

Według polskiego resortu dyplomacji tematami priorytetowymi przewodnictwa Kazachstanu będą: nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia, sytuacja w Afganistanie i Syrii oraz działania misji pokojowych ONZ w Demokratycznej Republice Konga, Libii, Sudanie, Mali, Somalii, Sudanie Południowym i na Cyprze.

Polska obejmie przewodnictwo w Radzie w maju bieżącego roku oraz w drugiej połowie przyszłego roku.

W Radzie Bezpieczeństwa w 2018 r. Polska będzie zasiadać z pięcioma stałymi członkami – Rosją, Chinami, USA, Wielką Brytanią i Francją – oraz członkami wybranymi w drodze głosowania: Etiopią, Gwineą Równikową i Wybrzeżem Kości Słoniowej – reprezentantami Afryki; dwoma państwami z Ameryki Łacińskiej: Boliwią i Peru; dwoma krajami reprezentującymi państwa azjatyckie i arabskie: Kazachstanem i Kuwejtem, a także dwoma przedstawicielami Europy Zachodniej: Holandią i Szwecją.

Rada Bezpieczeństwa jest jednym z pięciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Karta Narodów Zjednoczonych nakłada na Radę główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Wolność24/ PAP