420 milionów chorych na całym świecie, a tylko część zdaje sobie z tego sprawę. Oto najczęstsze objawy

Utrat wagi, zmęczenie, osłabienie i wzmożone pragnienie. To tylko niektóre z objawów występujących u cukrzyków. Szacuje się, że na całym świecie żyje 420 milionów chorych osób. Ze względu na brak wiedzy i dostępu do odpowiednich badań, wielu ludzi nie ma pojęcia o chorobie. Również w Polsce.

Cukrzyca to według wielu lekarzy choroba naszych czasów. Jest spowodowana siedzącym trybem życia, spożywaniem nadmiernej ilości przetworzonych produktów bogatych w cukry. Wskazuje się, że do choroby prowadzą współczesne fatalne nawyki żywieniowe.

Choroba należy do najszybciej rozwijających się na świecie. Współcześnie liczbę cukrzyków szacuje się na ok. 422 miliony. Według prognoz do 2035 r. będzie ich jednak aż 591 mln.

W Polsce, w ciągu kolejnych 15 lat, chorych na cukrzycę ma być nawet 10 proc. całej populacji. Warto mieć to na uwadze, ponieważ choroba jest bardzo obciążająca nie tylko dla domowego, ale i państwowego portfela.

Najgorsze jest jednak to, że wiele osób żyje z cukrzycą, zupełnie o tym nie wiedząc. Wszystkiemu winna jest mała świadomość społeczna, brak odpowiednich programów zachęcających ludzi do diagnozowania się oraz zwykła niewiedza.

Tymczasem, im szybciej cukrzyk wykryje u siebie chorobę, tym skuteczniejsze będzie leczenie.

Jeżeli zauważymy u siebie przeciągająca się apatię i stany zmęczenia, częstszą niż zwykle potrzebę oddawania moczu i szybką utratę wagi należy się przebadać.

Wykrycie cukrzycy jest stosunkowo proste i jak twierdzą lekarze, wystarczą rutynowe badania poziomu glukozy we krwi. Jeśli jej poziom dochodzi i przekracza 200 mg/dL istnieje duże prawdopodobieństwo, że chorujemy na cukrzycę.

Źródło: mamadu.pl/apteline.pl