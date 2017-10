Absurd goni absurd. Padł nowy rekord. Świąteczne promocje zaczęły się we wrześniu. Zobacz gdzie kupić mikołaje i ozdoby przed 1 listopada

Prawdopodobnie padł nowy rekord. Widzieliście już wystawy z produktami świątecznymi we wrześniu? Takie obrazki można zobaczyć nawet w Polsce.

Dawniej sezon na bożonarodzeniowe stroiki i ozdoby zaczynał się po 6 grudnia. Później termin te był nieco wcześniejszy i podobne produkty można było zobaczyć już po 1 listopada.

To, co wydarzyło się jednak w tym roku to prawdopodobnie nowy rekord. Internauci wrzucają do sieci zdjęcia, na których widać, że już teraz sklepy oferują produkty świąteczne, a niektóre z fotografii pochodzą jeszcze z września.

Ze sklepowych półek nie zniknęły jeszcze znicze na Wszystkich Świętych, a już tuż obok nich możemy zobaczyć mikołaje czy inne świąteczne dekoracje. Tak wczesne rozpoczęcie świętowania wywołało liczne komentarze wśród internautów.

Niektórzy z nich kpią, że prawdopodobnie w grudniu zobaczymy dekoracje na święta Wielkiej Nocy. Inni zgadują, że w najbliższych latach reklamy z mikołajem będzie można zobaczyć już w Boże Ciało.

Dopiero co zawitała do nas jesień a już można nabyć bożonarodzeniowe smakołyki. Słodycze nawiązujące do Bożego Narodzenia pojawiły się już w końcówce września w jednym z ostródzkich supermarketów – piszą autorzy jednego profilu „Najpiękniejsze Święta Bożego Narodzenia”.

Z wrzucanych do sieci produktów i promocji, nie może dziwić właściwie tylko kartkom świątecznym, które żeby wysłać trzeba kupić wcześniej, ale chyba i tu nastąpiła lekka przesada, nadane w listopadzie i tak powinny trafić do odbiorców.

Pierwsza reklama to najnowsza propozycja od RTV Euro AGD, które chyba jako pierwsze z tak dużą intensywnością zaczęło kampanię bożonarodzeniową. Kolejne fotografie pochodzą ze sklepów Kaufland, Lidl, Netto. Świąteczne szaleństwo dotknęło także stację w Biłgoraju.

Zdjęcie z dzisiaj.Co zaskoczyło św. Mikołaja w euro RTV AGD? – wyprzedaż.A co zaskoczyło klientów euro RTV AGD?- ś… Opublikowany przez Paweł Stasiak na 30 września 2017

Przepraszam, ale kiedy był 1 listopada 😢😢😢? Bo już w sklepach ozdoby świąteczne …. Opublikowany przez Katarzyna Korzeń na 29 września 2017

Bang! Poszły konie po betonie! Jeszcze 2 dni temu było lato, a tu…pierwsze oznaki świąt w sklepach! Co prawda Last Christmas jeszcze nie słyszałem…pewnie przeoczyłem 🙂 🙂 :-) Opublikowany przez Igor Nurczyński na 23 września 2017

'Magia świąt' już w Lidl Komorniki.Kto czeka na pierwsze 'Last Christmas' w radiu? Fot. epoznan.pl Opublikowany przez Najpiękniejsze święta Bożego Narodzenia na 9 października 2017