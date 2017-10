Absurd goni absurd. Poseł Wilk masakruje najnowszy pomysł rządu. „Równie idiotycznego projektu dawno nie czytałem”

Poseł Jacek Wilk z Kongresu Nowej Prawicy w ostrych słowach skomentował na antenie Polsat News najnowszy pomysł rządu. Przypomnijmy, że jeszcze w trakcie kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość obiecało Solidarności, w zamian za poparcie, przeprowadzenie reformy, która wprowadzałaby tzw. „wolne niedziele”.

Wolnych niedziel jednak nie będzie, a na pewno nie dla każdego, a nawet jak będą, to jedynie co druga. Do przygotowywanej przez PiS ustawy odniósł się Jacek Wilk z KNP.

Równie idiotycznego pomysłu ja dawno nie czytałem. On jest głupi, fałszywy, załgany i po prostu niechlujny. Nie przyniesie nikomu korzyści, bo nie zmniejszy konsumpcjonizmu, tylko go przerzuci do innych branż – zaczął Wilk.

Pani redaktor, dość naiwnie, stwierdziła, że przecież tu chodzi o tą panią, która nie będzie musiała siedzieć na kasie.

W uzasadnieniu ustawy pomysłodawcy piszą, że liczba miejsc pracy się nie zmniejszy. Zmaleje co prawda liczba zatrudnionych w supermarketach, ale wzrośnie tych na samozatrudnieniu. Prawdopodobnie osób pracujących w niedzielę wcale nie będzie mniej, tylko nie będą pracowali w tych okropnych, przebrzydłych supermarketach, a w mniejszych sklepach – tłumaczył poseł.

Jak dodawał: Nie wiadomo, czy w kinie będzie można sprzedawać popcorn, czy na stadionie będzie można sprzedawać piwo. Nie wiadomo czy pizzę będzie można dostać w niedzielę, czy maszyny ze słodyczami będą mogły działać. Problem jest ze sklepami internetowymi, bo jeżeli potraktuje się dosłownie zapisy ustawy to żadna z tych dziedzin nie powinna być wykonywana.

Pisali to ludzie którzy nie mają pojęcia, o co chodzi – zakończył Wilk.

