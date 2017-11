Afera w Trybunale Konstytucyjnym. Przed odejściem Rzeplińskiego zniszczono dokumenty. Przyłębska: „Brakuje dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych”

Przyłębska alarmuje i wskazuje na Rzeplińskiego: – „Miesiąc przed jego odejściem ze stanowiska prezesa TK zniszczono ważne akta. Brakuje dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych”.

Chodzi także o dokumenty kadrowe i finansowe. Jak dodaje obecna prezes Trybunału, łącznie zniszczono 15 metrów bieżących akt.

– Audyt w Trybunale Konstytucyjnym wykazał, że pod koniec kadencji prezesa Andrzeja Rzeplińskiego niszczono w TK akta. Poczyniliśmy dużo ustaleń. W niektórych obszarach nie mogliśmy dotrzeć do dokumentów. Postanowiłam więc prześledzić dokumentację – tłumaczy powody audytu Julia Przyłębska.

Jak wyjaśniła, chodzi o dokumenty, które były wytwarzane w ramach działalności Trybunału.

– To dość zastanawiające. Będziemy próbowali pośrednio dotrzeć do tego, jakie były powody ich niszczenia, i czy były bardzo ważne. Prowadzimy inwentaryzację zasobów i tu też mam pewne problemy. Dotyczy to różnorodnych ruchomości – przyznała Przyłębska.

Szefowa Trybunału Konstytucyjnego powiedziała, że „niewykluczone, że do odtworzenia niektórych dokumentów nie dojdzie”.

Zaznaczyła przy tym, że we wniosku, który trafił do Archiwum Akt Nowych, był ustalony zakres lat od 1997 do 2013 roku.

Okazuje się jednak, że zniszczono dokumenty z okresu od 2004 do 2013 roku.

