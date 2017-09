Anna Maria Siarkowska ostro o Pawle Kukizie. „Wczoraj nas zaatakował, dlatego postanowiłam przedstawić jego prawdziwą twarz”

Wczoraj w mediach pojawiły się spekulacje, że posłanki koła Republikanie mają dołączyć do Polski Razem, a jednocześnie wzmocnić siłę Prawa i Sprawiedliwości. Mimo, że informacje nie były potwierdzone Paweł Kukiz zaatakował byłe koleżanki.

Przyszłość jest nieprzewidywalna. Przyszłość jest nieprzewidywalna. Nie wykluczam żadnej drogi politycznej, ale na ten moment nie ma żadnych decyzji. Chciałabym jednoznacznie zaprzeczyć spekulacjom medialnym, że członkowie „Republikanów” wybierają się do PiS – powiedziała Siarkowska.

Na pewno będziemy chcieli organizować swoje republikańskie postulaty, to co jest dla nas ważne. Chcemy je realizować w tej rzeczywistości politycznej, która dzisiaj istnieje i chcemy to robić skutecznie – dodaje posłanka.

Siarkowska odniosła się także do słów Pawła Kukiza, który skrytykował swoje dawne koleżanki, za przejście do PiS-u, mimo, że nic takiego nie miało miejsca.

Czytaj więcej: Prokuratura sprawdzi Pawła Kukiza. Wykorzystał służby specjalne do zyskania pozycji politycznej?

Paweł Kukiz zachował się nie po raz pierwszy w skandaliczny sposób względem osób, które zaprosił do politycznej współpracy. Paweł Kukiz jest politycznym damskim bokserem. Wielokrotnie w sposób arogancki, często wulgarny odnosił się do kobiet w klubie. Przypomnę jego słowa, że „gdybym była mężczyzną, to dałby mi w mordę”, co jest przykładem na jego arogancję i przemoc słowną wobec kobiet w klubie Kukiz’15. Nie mówiłam o tym jednak wcześniej, bo ustaliśmy, że nie będziemy o wewnętrznych sprawach w Kukiz’15 mówić publicznie. Wczoraj jednak Paweł Kukiz po raz kolejny nas zaatakował wyzywając od „folksdojczów” i dlatego postanowiłam przedstawić jego prawdziwą twarz – zaznaczyła Siarkowska.

Źródło: wpolityce.pl