Artur Górski – wspomnienie

Dr Artur Górski zmarł po ciężkiej chorobie 1 kwietnia 2016 roku. Dziennikarz, politolog, publicysta i polityk ale przede wszystkim katolik i monarchista. Założyciel i wieloletni prezes Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego.

Należał do Akcji Katolickiej, potem do Przymierza Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości. W latach 1999-2001 był doradcą Prezesa rady Ministrów. W 2002 roku wybrany do rady warszawskiej dzielnicy Mokotów, gdzie swoją pracą i zaangażowaniem zdobył uznanie mieszkańców. Praca radnego zaowocowała w 2005 mandatem poselskim z listy PiS. Był posłem V, VI, VII,i VIII kadencji. W Sejmie V kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego na rzecz Przywrócenia Autorytetu Władzy. Przez dwadzieścia lat redaktor naczelny organu prasowego KZM „Pro Fide, Rege et Lege”.

Obrońca życia i tradycyjnego modelu rodziny. Wieloletnie współpracownik tygodnika Najwyższy CZAS!