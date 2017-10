Atak zimy w Polsce! Białe Krupówki i opady śniegu w Warszawie. Ciągle przybywa pokrywy śnieżnej

Huragan Orkan przyniósł nagłe ochłodzenie, potężny wiatr, ale też opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Po raz pierwszy w tym roku śnieg zaatakował nie tylko w górach.

Śnieg spadł dzisiaj w wielu miejscach Polski. Biało zrobiło się między innymi na Krupówkach, ale też w Warszawie.

Obfite opady dotknęły przede wszystkim Małopolskę. Na Kasprowym Wierchu jest już 65 centymetrów śniegu i ciągle go przybywa. Ponad 20 centymetrów zmierzono natomiast na popularnych Krupówkach w centrum Zakopanego.

Co gorsza opady śniegu już utrudniają życie kierowcom. Co prawda na głównych trasach nie ma problemu, są one przejezdne, ale już na bocznych drogach prowadzących do Zakopanego i innych popularnych miejscowości górskich pojawiają się pierwsze kłopoty.

Ale pierwszy śnieg pojawił się też m.in. w centrum kraju. Pierwsze opady śniegu w tym roku odnotowano w Warszawie około godziny 13:30. Między innymi na Śródmieściu oraz na Bielanach odnotowano opady śniegu, czemu towarzyszyło nagłe zwiększenie siły wiatru.

Oczywiście śnieg w stolicy się nie utrzymał z kilku powodów. Przede wszystkim w Warszawie jak zawsze jest nieco wyższa temperatura niż w innych częściach kraju, a po drugie opady śniegu trwały zaledwie kilkanaście, może dwadzieścia kilka minut.

Zobacz także: Tragiczna PROGNOZA POGODY na jutro. Deszcz i silne porywy wiatru do 70 km/h. Zobacz, gdzie będzie najgorzej

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl