Atak zimy w Polsce! Tysiące domów bez prądu. Fatalne warunki będą się utrzymywać. Wydano ostrzeżenia [MAPA]

Fatalne skutki opadów śniegu na Podkarpaciu. Na południu Polski ciągle pada, a tysiące domów zostało bez prądu. IMGW wydało ostrzeżenia dla dwóch województw.

Silne opady śniegu, który jest bardzo ciężki, rozpoczęły się już wczoraj. Przez zalegający opady w sobotę i w nocy do ponad 11 tysięcy gospodarstw domowych przestał dopływać prąd.

Wszystko to na skutek obfitych opadów mokrego śniegu. Wszystkie awarie usuwane są na bieżąco. Sytuacja jest stale monitorowana przez służby i straż. Zawsze, kiedy występują opady mokrego śniegu, pojawiają się takie sytuacje. Kiedy służby usuną poprzednie awarie, zrywane są kolejne linie – powiedziała Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy Wojewody Podkarpackiego na antenie TVN24.

Zobacz także: PROGNOZA POGODY: Zima już zaatakowała, a najgorsze dopiero przed nami. Wydano specjalne ostrzeżenia [MAPA]

Dodatkowo przez niskie, w wielu miejscach ujemne temperatury, panują złe warunki na drogach. Kierowcy muszą spodziewać się zalegającego na drogach śniegu lub błota pośniegowego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że IMGW wydało ostrzeżenia dla dwóch województw: podkarpackiego i małopolskiego.

#ostrzeżenia #IMGW : dziś i jutro intensywne opady śniegu na południowym wschodzie Polski. Prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej od 30 do 45 cm. Kierowcy, warunki na drogach mogą być trudne. #śnieg #zima pic.twitter.com/9WObR7gwpD — RCB (@RCB_RP) February 2, 2018

Warto przeczytać: PILNE! Bohater akcji ratunkowej z Nanga Parbat wraca do gry. Znów ruszył w górę

Prognoza na najbliższe dni

W przyszłym tygodniu czeka nas spore ochłodzenie. W całym kraju temperatury bliskie zera.

W poniedziałek w całej Polsce temperatury minusowe, od -5 na Podkarpaciu, przez -4 na Suwalszczyźnie, do -1 stopnia Celsjusza w zachodniej części kraju.

We wtorek jeszcze chłodniej. Na południu kraju temperatury spadną do -6 stopni Celsjusza, w centrum -3 stopnie i -2 stopnie na zachodzie.

W środę do Polski powróci słońce, przez co temperatura odczuwalna będzie nieco wyższa. Jednak dalej w całym kraju termometry będą pokazywać temperatury na minusie, od -5 na Podkarpaciu do -1 stopnia Celsjusza na Dolnym Śląsku.

Czytaj więcej: Niemieckie radio dla Polaków zawiesza dziennikarza za obronę Polski przed Żydami