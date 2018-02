Atrakcyjny Kazimierz Marcinkiewicz krzyczy na Izabell. Ma w tym dużo racji, ale to nie pomogło [VIDEO]

Były premier pokazał prawdziwą „klasę”. Do sieci wyciekło nagranie jak Kazimierz Marcinkiewicz krzyczy na swoją byłą miłość dla której porzucił żonę z dziećmi – Izabelę. „Idź do pracy, zajmij się czymkolwiek, cokolwiek rób, idź na bezrobotne” – mówi podniesionym głosem.

Do tego nagranie z 2013 roku doszedł portal se.pl. Na filmie widać byłego premiera, który rozebrany do pasa, krzyczy do swojej żony.

-„Idź do pracy, zajmij się czymkolwiek, cokolwiek rób, idź na bezrobotne, zajmij się jakąkolwiek pracą, jakąkolwiek robotą, przestań mnie nachodzić, a najlepiej odejdź” – mówi podniesionym głosem.

Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz wyjaśniła, że przeszła wtedy załamanie nerwowe.

W rozmowie z „Super Expressem” zdradziła, że ich związek szybko przerodził się w koszmar.

„Wszystko zaczęło się walić na przełomie 2012-2013 roku, gdy sprowadziliśmy się z Anglii do Polski. Przestało mu na mnie zależeć. Stawał się coraz bardziej oziębły. Mniej czasu spędzał ze mną, coraz rzadziej rozmawialiśmy. Wręcz prowokował awantury w domu” – twierdzi niespełniona poetka.

W pewnym momencie były premier wyprowadził się. Izabela tak relacjonuje ten okres w swoim życiu.

-„Żyłam nadzieją, pisałam, jak mi źle bez niego, ale spotykała mnie z jego strony totalna znieczulica. Można powiedzieć, że wziął mandarynkę, wycisnął i wyrzucił. Czuję się oszukana i wykorzystana” – przyznała z żalem.

Wcześniej Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz przyznała, że były premier ma jej płacić prawie 5 tys. zł alimentów miesięcznie bo spowodował wypadek, w którym Izabell doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale tego nie robi.

Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz wyliczyła, że jest jej winny 50 tys. złotych.

-„On czuje się bezkarny. Mam orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika, że potrzebuję pomocy, a on od wypadku nie interesuje się tym, czy mam pieniądze na życie, na leczenie” – żaliła się Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz.

Oto jak wypowiedzieli się internauci po obejrzeniu tego nagrania.

Stoczył się na dno… ale w tefałenie ma nadal dużo do powiedzenia. — Jarek Włodarz 🇵🇱 (@Duke_Nukem_PL) 6 lutego 2018

A pamiętacie co mówił 2005 r jak został premierem. Rodzina jest dla niego najważniejsza, za chwile ją zostawił dla jakiej dziuni to człek skończony politycznie i moralnie. — Dariusz (@DoktorD59) 6 lutego 2018

Brawo Ty . Mocne , a taki ekspert #TVN — Zbigniew Chodowski (@ZChodowski) 6 lutego 2018

