Autor przebojowej stylizacji „Kapitan Polska” i wierny pretorianin prezesa. Kim jest Joachim Brudziński, nowy szef MSWiA?

Joachim Brudziński jest naturalnym kandydatem do objęcia władzy w PiS po Jarosławie Kaczyńskim – tak o nowym ministrze wypowiedział się prof. Rafał Chwedoruk z UW. Następca Mariusza Błaszczaka to zasłużony działacz PiS, który swoją karierę zaczynał jeszcze w Porozumieniu Centru. Polityk jest jedną z najważniejszych postaci w rządzącej koalicji. Do tej pory zajmował stanowisko wicemarszałka Sejmu.

Brudziński urodził się w 1968 roku w Świerklańcu. Ukończył wydział politologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest także absolwentem podyplomowych studiów pedagogicznych. W początku lat dziewięćdziesiątych był aktywnym działaczem Porozumienia Centru. Szybko związał się z Jarosławem Kaczyńskim.

Nowy minister jest uważany za osobę z najbliższego towarzystwa prezesa PiS. Uchodzi za sprawnego organizatora, czego dowiódł m.in. podczas tworzenia Prawa i Sprawiedliwości. Posiada szerokie kontakty w partii, co zapewnia mu silną pozycję i odpowiednie zaplecze.

PRZECZYTAJ: Profesor zastąpił księcia. Kim jest nowy Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski?

Od wielu lat zajmuje poselską ławę. Po wyborach w 2015 r. został wicemarszałkiem Sejmu. Teraz zajmie stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zmianę można uznać za nobilitację. Brudziński będzie miał teraz znacznie większy wpływ na kształt polityki rządzącej koalicji. Polityk jest ostrym krytykiem opozycji.

Prywatnie Burdziński jest mężem i ojcem. Ma dwie córki i syna. Polityk często chwali się swoim życiem rodzinnym za pomocą mediów społecznościowych. Jest również przyjacielem Jarosława Kaczyńskiego, z którym wspólnie spędza wakacje.

SPRAWDŹ: To ona zastąpi Morawieckiego. Kim jest nowa Minister Finansów Teresa Czerwińska?

Jeden z wyjazdów obu panów przeszedł do historii ze względu na przywdzianą przez prezesa PiS pelerynę. Biało-czerwona z orłem na piersi szybko stała się hitem i na stałe zagościła np. na imprezach sportowych, gdzie często noszą ją polscy kibice.

Jak informuje PAP, do tej pory nie podano, kto zastąpi Brudzińskiego na stanowisku wicemarszałka Sejmu.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Prezydent powołał nowych ministrów. Wiele zaskakujących zmian

Źródło: PAP/wprost.pl/se.pl/wp.pl