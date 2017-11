Awantura w Sejmie! Marszałek z PiS zwyzywał posła z PO? [VIDEO]

Takie obrazy w polskim Sejmie niestety zaczynają się powtarzać. Tym razem spięli się ze sobą wicemarszałek Ryszard Terlecki z PiS i poseł Sławomir Nitras z PO.

Najpierw Terlecki miał nazwać Nitrasa „pajacem”, na co poseł opozycji gwałtownie odpowiedział.

Wszystko działo się w czasie wieczornej debaty nad projektem ustawy o Straży Marszałkowskiej.

Poseł Platformy Obywatelskiej, Sławomir Nitras, właśnie przemawiał na sejmowej mównicy i tłumaczył, jakie zadania powinna mieć Straż Marszałkowska:

– Mam przed oczami film, jak kilka lat temu pan Ziobro rozmawia z panem Kurskim i zachęca związkowców, by lali posła Pawła Suskiego po głowie kijem, kijem! I wy dziś mówicie, że będziecie nas chronić?! Broń nas Boże przed waszą ochroną! Straż Marszałkowska nie chce wynosić Polaków, nie chce bić Polaków! – mówił wzburzony.

Czytaj także: Pogodowy fake news obiegł internet. Nie ma, nie było i nie będzie żadnego „orkanu Marcin”. Prognoza na najbliższe dni

Po czym po chwili wrócił na mównicę i poskarżył się:

– Panie marszałku, przed chwilą pan marszałek Terlecki powiedział do mnie „pajacu”. A widział pan, jak pan wygląda?! Co to w ogóle jest?! Po czym ruszył w kierunku ław PiS, gdzie siedzą m.in. Jarosław Kaczyński, Ryszard Terlecki, Mariusz Błaszczak.

Gdy skończył powiedział do prowadzącego posiedzenie marszałka Marka Kuchcińskiego, że został obrażony przez szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego.

Wygląda na to, że takich obrazków na polskiej scenie politycznej nie zabraknie, ale na pewno z jednym trzeba się zgodzić, takie zachowanie nie przystoi elicie.

Zobacz film:



źródło: se.pl