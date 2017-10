Banki biją na alarm! Nowy sposób oszustów na dostanie się do Twoich pieniędzy

Bankowi oszuści co jakiś czas wynajdują nowe metody, dzięki którym mogą zdobyć dostęp do kont bankowych indywidualnych klientów. Często nie jest to całkiem nowy pomysł, ale urozmaicona wersja czegoś, co było już wcześniej stosowane.

Tak samo jest i w tym przypadku. Oszuści dzwonią do klientów i przedstawiają się jako przedstawiciele kancelarii prawniczych. Sytuacja jest na tyle poważna, że bank ING wydał oświadczenie.

ING Bank Śląski ostrzega przed telefonami od osób, które podają się za pracowników kancelarii prawnych związanych z bankiem. Wydawałoby się, że po licznych ostrzeżeniach oszuści będą musieli szukać bardziej wyrafinowanych metod działania, to jednak nie jest niezbędne.

Oszust dzwoni, podając się za pracownika banku lub kancelarii prawnej. W trakcie rozmowy prosi o podanie loginu i hasła do bankowości internetowej. Następnie prosi o podanie kodu SMS. Na podstawie tych danych oszust może zmienić w bankowości numer telefonu do autoryzacji transakcji. Od tej chwili kody SMS będą wysyłane na telefon przestępcy. Oszust może przelać pieniądze na konta w innych bankach – czytamy w komunikacie ING.

