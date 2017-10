Bardzo głupi pomysł premier Beaty Szydło. Zrobi przysługę francuskim lewakom zabierając ten pomnik

Rząd podejmie starania, by „ocalić od ocenzurowania” pomnik papieża Jana Pawła II we Francji; zaproponujemy przeniesienie go do Polski, o ile będzie zgoda francuskich władz i społeczności lokalnej – powiedziała premier Beata Szydło.

Chodzi o pomnik Jana Pawła II w gminie Ploermel w Bretanii. Postanowieniem Rady Stanu, najwyższego organu sądownictwa administracyjnego we Francji, z posągu ma zostać usunięty krzyż.

„Jan Paweł II mówił, że historia uczy, że demokracja bez wartości przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm” – przypomniała premier.

„Nasz wielki Polak, wielki Europejczyk jest symbolem chrześcijańskiej, zjednoczonej Europy. Dyktat politycznej poprawności – laicyzacji państwa – wprowadza miejsce dla wartości, które są nam obce kulturowo, które prowadzą do sterroryzowania codziennego życia Europejczyków” – podkreśliła Szydło.

„Polski rząd podejmie starania, by pomnik naszego rodaka ocalić od ocenzurowania i zaproponujemy, aby przenieść go do Polski, o ile będzie zgoda francuskich władz i społeczności lokalnej” – zapowiedziała szefowa rządu.

Jest to bardzo głupi pomysł. Francuscy lewacy tylko się ucieszą z tego, że ten pomnik zniknie z ich kraju.

Ten pomnik powinien tam stać, powinien ich kłuć w oczy i być symbolem upadku kulturowego Francji. Polskie delegacje a także zwykli turyści i pielgrzymi powinni odwiedzać ten pomnik i składać tam kwiaty przy każdej możliwej okazji.

Usunięcie tego pomnika nie będzie zwycięstwem – będzie kapitulacją.

Źródło: PAP