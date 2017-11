Będzie powtórka z rozrywki? Piotrowicz zabrał głos w sprawie ustaw o sądownictwie. Opozycja już się szykuje

Zależy nam na tym, aby zmiany w KRS i SN zostały uchwalone jak najszybciej – powiedział szef komisji sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz (PiS). Zaznaczył, że do końca roku zaplanowane są trzy posiedzenia Sejmu. Dołożymy starań, by tę sprawę załatwić jak najszybciej – dodał.

W jaki sposób potrafią procedować ustawy, by przepchnąć je jak najszybciej to już pokazywali w czasie tej kadencji.

Zależy nam na tym, żeby stało się to jak najszybciej. Również nalega na to pan prezydent, słychać to w jego wypowiedziach. Do końca tego roku zaplanowane są trzy posiedzenia Sejmu. Myślę, że dołożymy wszelkich starań, żeby tę sprawę załatwić jak najszybciej – powiedział Piotrowicz.

Pytany, czy projekty, zawierają, dokładnie te ustalenia, które podjęto podczas jego spotkań z wiceszefem Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą, Piotrowicz powiedział, że projekty są znane, bo nie uległy zmianie.

Natomiast nasze rozmowy sprowadzały się do szczegółowego omówienia projektów, rozważenia ewentualnych możliwości zmian, gdzie można wykazać pewną elastyczność tak, żeby kompromis mógł być osiągnięty, a jednocześnie, żeby nie została wypaczona cała idea reformy wymiaru sprawiedliwości – powiedział.

Piotrowicz był dopytywany o to, że zazwyczaj Biuro Legislacyjne zgłasza swoje uwagi przed pierwszym czytaniem projektu, a tym razem odbędzie się to równolegle. Opinie przygotowuje Biuro Analiz Sejmowych; legislatorzy uczestniczą w posiedzeniu i gdy dochodzi do szczegółowego rozpatrzenia projektu, wnoszą na gorąco swoje uwagi, spostrzeżenia, co do brzmienia poszczególnych przepisów – powiedział.

Wstępny kompromis zawarty między PiS a Kancelarią Prezydenta zakłada, że w razie gdyby w Sejmie nie udało się zebrać potrzebnych do wyboru nowych członków KRS-sędziów 3/5 głosów, wówczas – w drugim etapie – do wyboru wystarczyłaby większość bezwzględna.

Niektórzy przedstawiciele opozycji już mówią o tym, że sądów znów trzeba będzie bronić na ulicach i w Parlamencie.

(PAP)