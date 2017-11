Benny Hill? Jaś Fasola? Nie. To znowu Lech Wałęsa apeluje do „wolnego świata i organizacji demokratycznych”. Zobacz, o co

Lech Walesa to niewątpliwie globalny mistrz krótkich form literackich, w poetyce specyficznego haiku przenikniętego duchem Latającego Cyrku Monty Pythona. Myśli, które za każdym razem powinny być nagradzane wygraną w Totolotka.

W swoim ostanom wpisie na Facebooku Lech Wałęsa napisał „w związku ze szkodliwym, bezczelnym działaniem rządu PIS i ludzi tej opcji apeluję do wolnego świata i organizacji demokratycznych o solidarną pomoc by wszędzie gdzie to możliwe ludzi tych wyrzucić z zajmowanych stanowisk. LW”.

Niestety nie wiemy jak pan Bolesław wyobraża sobie procedurę wyrzucania z „zajmowanych stanowisk” „wszędzie gdzie to możliwe” ludzi PiS i „tej opcji” przez wolny świat i organizacje demokratyczne.

Równie ciekawe jest to, kogo największy polski aforysta uznaje za wolny świat i organizacje demokratyczne. To typowe dla Lecha Wałesy stwierdzenie okazujące logikę wielowymiarową, z jednej strony proste, a z drugiej strony rodzące tyle pytań, że aż uciekające kwantyfikatorom naukowego postrzegania.

