Był jednym z najbliższych współpracowników Kaczyńskiego. Teraz zdradził, jak opozycja chce pokonać PiS

Adam Hoffman – jeden z najważniejszych polityków w partii – swoją karierę w polityce już zakończył, jednak nadal pozostaje wpływową osobą, która obraca się w prominentnych kręgach.

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Hoffman miał spotkać się z politykami Platformy Obywatelskiej.

W czasie tego spotkania poseł PO miał mu przedstawić swoje pomysły na pokonanie Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja nie ma nadal klucza do serc i umysłów ludzi, którzy wybrali i nadal popierają Prawo i Sprawiedliwość – skomentował Hoffman.

Głównym punktem, wykorzystywanym przez opozycję, ma być nastawienie Polaków do Unii Europejskiej. Polska jest krajem z jednym z największych odsetków osób popierających przynależność naszego kraju do tej wspólnoty.

We wszystkich badaniach zwolennicy przynależności do UE stanowią około 85-90 procent, mało kto popiera obecnie POLExit. W związku z tym PO planuje postawić na narrację w stylu „kolejna kadencja PiS-u, to wyjście Polski z Unii Europejskiej”.

Przekonanie do tego wyborców może nie być takie trudne, w związku z napiętą sytuacją na linii Warszawa – Bruksela. Wydaje mi się, że ich spinem będzie kwestia: „UE podjęła już decyzję o wykluczeniu Polski z UE. Czekają tylko na wybory parlamentarne. Jeśli PiS wygra wybory, wyrzucą Polskę i Węgry” – zdradza Hoffman.

