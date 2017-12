Cejrowski chamsko o Lubnauer. Oburzyła się nawet szefowa wiadomości. „Protestuję! Ten teksty był nie fair”

Wojciech Cejrowski słynie z ostrego języka i wypowiedzi na granicy, dzięki czemu zdobył dość dużą popularność. Tym razem jednak przesadził w programie „Minęła 20”, na jego słowa krytycznie zareagowali prowadzący program Michał Rachoń i Małgorzata Paczuska (szefowa Wiadomości).

Cejrowski co czwartek jest gościem programu „Minęła 20”. Pogawędki z Michałem Rachonie w reżymowej telewizji ewidentnie mu nie służą, bo coraz częściej opowiada głupoty i coraz rzadziej krytykuje za złe zmiany Prawo i Sprawiedliwość.

Teraz w ostatnim programie podróżnik stwierdził: To jest partia moim zdaniem marginalna (Nowoczesna – Red.). Jest zbudowana na nienawiści do wszystkiego co się rusza. Nowy przywódca tej partii (Lubanuer – Red.): nawet powiem panu szczerze, nie bardzo wiadomo, czy chłop, czy baba.

Na te słowa szybko zareagował prowadzący program Michał Rachoń. Panie Wojciechu, jak tak można, jak tak można? Protestuję. Nie obrażamy pani… Zresztą w ogóle pań nie obrażamy – powiedział.

Wówczas lekko zmieszany Cejrowski próbował się bronić i obrócić nieco sens swojej wypowiedzi. Nie obrażam nikogo: nie wiadomo, czy chłop, czy baba intelektualnie – tłumaczył się.

Sama nowa liderka Nowoczesnej nie chciała komentować tych słów. Nie będę komentować jego żadnych słów. Nie komentuję chamstwa – powiedziała.

Murem za Lubnauer stanęła nawet Małgorzata Paczuska, czyli szefowa Wiadomości TVP. Jej tweet był odpowiedzią na artykuł z portalu „Niezależna”, w którym napisano, iż Lubnauer jest przewrażliwiona.

Protestuję! Lubnauer nie jest „przewrażliwiona”. Tekst Cejrowskiego był nie fair. Te protekcjonalne wobec kobiet teksty: przewrażliwiona, histeryczna…I co jeszcze? – napisała na Twitterze.

