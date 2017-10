Ceny jaj rosną w zastraszającym tempie w całej UE. Znamy przyczyny. W Polsce jest bardzo drogo

Ceny jaj rosną nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej z powodu zmniejszenia stad kur niosek. Stało się tak na skutek wykrycia fipronilu oraz wystąpienia ptasiej grypy – informuje resort rolnictwa.

Wykrycie fipronilu na fermach kur niosek w Holandii, Belgii, Niemczech, a następnie w innych krajach UE, spowodowało konieczność wybicia wielu stad kur niosek.

We Włoszech, u największego producenta jaj wystąpiła zaś grypa ptaków. Te zdarzenia znacznie ograniczyły produkcję jaj.

Zobacz też: Co się dzieje? Ceny masła i jajek rosną w zastraszającym tempie! W niektórych regionach Europy brakuje towaru. W Polsce ceny nadal mają rosnąć

Ograniczenie liczby kur niosek zbiegło się w czasie z sezonowym spadkiem produkcji jaj – zaznacza ministerstwo.

Ceny jaj rosną na unijnym rynku od sierpnia br. W większości krajów Wspólnoty w stosunku do lipca br. jaja podrożały o ponad 30 proc.

Średnia cena sprzedaży jaj konsumpcyjnych w UE rośnie z każdym tygodniem o około 5 proc. Tak wysokie ceny zachęciły polskich producentów do większej sprzedaży jaj do krajów UE, a co za tym idzie zmniejszyła się podaż na rynku krajowym.

W ostatnich dwóch latach ceny jaj w naszym kraju były na niskim poziomie. Bardzo niska była też opłacalność produkcji. W ostatnich miesiącach br. ceny jaj, zarówno konsumpcyjnych, jak i do przetwórstwa rosną. Dodatkowo wcześniejsze zakupy jaj uruchomiła branża spożywcza, w obawie przed brakami w okresie przedświątecznym.

Zobacz też: Komandosi Navy Seals dopadli w Libii mordercę Amerykanów. Sukces Trumpa i zemsta za śmierć ambasadora i żołnierzy

Duże zapotrzebowanie na jaja do przetwórstwa ze strony branży spożywczej, a także branży kosmetycznej i innych, spowodowało, iż cena jaj do przetwórstwa rośnie w takim tempie, że zbliża się do ceny jaj konsumpcyjnych. W ostatnim tygodniu osiągnęła ona poziom 6 289 zł/tonę, co oznacza ponad 2-krotny wzrost ceny w stosunku do ub.r.

W październiku br. średnia cena sprzedaży jaj konsumpcyjnych w kraju wyniosła 40,60 zł/100 szt. i wzrosła o ponad 20 proc. w stosunku do października ub.r., a w porównaniu do czerwca br. wzrosła o około 40 proc.

W ostatnim tygodniu średnia cena sprzedaży jaj konsumpcyjnych w Polsce była jedną z najwyższych w UE i wynosiła 178,15 euro/100 kg (wyższa była tylko w Austrii – 188,90 Euro/100 kg).

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w 2017 roku produkcja jaj konsumpcyjnych zwiększy się o 0,4 proc. do ok. 510 tys. ton.

Zobacz też: Rosjanie walą rakietami w islamistów. Z okrętu podwodnego [VIDEO]

W 2016 roku na polskim rynku funkcjonowało 1338 towarowych ferm produkujących jaja konsumpcyjne i 471 zakładów pakowania jaj. Połowa krajowej produkcji jaj pochodzi z woj. wielkopolskiego i mazowieckiego

Według GUS, w minionym roku mieszkaniec Polski zjadł 145 sztuk jaj, tj. o 1 sztukę więcej niż w 2015 roku. Eksperci oceniają, że w tym roku konsumpcja jaj będzie zbliżona do notowanej w 2016 roku. (PAP)