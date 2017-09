Ciężko to oglądać. Opiekunka ciska dzieckiem jak workiem kartofli! Wszystko nagrała zaniepokojona matka dziecka [Wstrząsające VIDEO]

Opiekunka wrzuca dziecko z dużej wysokości do łóżeczka. Ciska dzieckiem jak workiem kartofli. Cała sytuacja został nagrana na video. Mama dziecka chce uczulić innych rodziców na to, by dokładnie sprawdzali i byli czujni komu powierzają swoje małe pociechy.

Czarnoskóra kobieta na nagraniu trzyma niedbale dziecko pod pachą, a potem od niechcenia wrzuca je, niczym jakiś przedmiot, do łóżeczka. Kobieta wyjmuje wcześniej poduszkę z kojca, dlatego słychać, jak kilkumiesięczna Laila uderza o jego dno. Ta bezduszna, zła kobieta ciska dzieckiem jakby było ono workiem kartofli.

Dziecko zaczyna płakać, ale kobieta w ogóle się tym nie przejmuje. Na nagraniu widać tylko jak opiekunka krzyczy na niemowlę.

Całe to skandaliczne zachowanie opiekunki, które tylko cudem nie doprowadziło do tragedii, zarejestrowała ukryta kamera. Matka małej Laili zainstalowała ją w pokoju przy łóżeczku córeczki. Annemarie Theron podejrzewała, że z jej córeczką może dziać się coś złego.

Od pewnego czasu zauważyłam, że moje dziecko ma siniaki an ciele, dlatego zdecydowałam się na założenie kamery w pokoju mojej córeczki -powiedziała Annemarie Theron

Ponieważ parokrotnie zauważyła na jej skórze siniaki. Kobieta nie spodziewała się jednak, że opiekunka aż tak źle obchodzi się z jej dzieckiem, dlatego po obejrzeniu nagrania była ona przez kilka dni w stanie szoku.

Ciężko sobie wyobrazić jak długo moje dziecko musiało przez to przechodzić. Widzę, że moja Leila jest bardzo po tym wszystkim załamana, rozbita.

Poniżej nagranie ze skandalicznego zachowania czarnoskórej opiekunki.

Źródło: Daily Mail/ polishexpress/ Wolność24