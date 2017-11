Czarny piątek w polskim Sejmie! PiS do spółki z Kukizem uchwalili ustawy ograniczające wolność obywateli. Zmieni się bardzo dużo

Na zachodzie mieliśmy wczoraj do czynienia z „Black Friday”, czyli dniem promocji i przecen nawet o kilkadziesiąt procent. W Polsce „czarny piątek” postanowili nam urządzić posłowie i przegłosować kilka ustaw ograniczających wolność obywateli.

Warto wymienić posłów, którzy zagłosowali przeciwko wszystkim trzem idiotycznym ustawom: Tomasz Lenz (PO), Piotr Liroy-Marzec (niezrzeszony), Jacek Wilk (Kukiz’15/Wolność).

Wybrani – wspierani przez związki zawodowe – mają prawo do niedzieli z rodziną

Od 1 marca 2018 r. będą dwie niedziele handlowe w miesiącu, w 2019 r. – tylko jedna w miesiącu, a od 2020 r. ma obowiązywać zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku.

Ponadto – jak zapisano w ustawie – w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy tylko do godz. 14.

Handel w niedziele będzie także funkcjonował na terenie jednostek więziennych, garnizonów, w aptekach i punktach aptecznych, w zakładach leczniczych dla zwierząt, w hurtowniach farmaceutycznych, a także w zakładach leczniczych przeznaczonych dla osób wymagających całodobowego monitoringu.

Ustawa przewiduje karę grzywny za złamanie zakazu handlu w niedziele w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł. Ustawa posiada szereg błędów i wypaczeń, na które już teraz wskazywali eksperci. Warto podkreślić, że zakaz handlu dotknie też sklepów internetowych.

W tym głosowaniu posłów PiS-u wsparła większość, bo aż 20 posłów z klubu Kukiz’15.

Alkoholu możesz nie kupić w nocy i nie napijesz się w miejscu publicznym

Kolejna ustawa dała gminom dodatkową kompetencję, czyli wprowadzenie prohibicji w godzinach od 22 do 6. Drugą zmianą w tym zakresie jest zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, między innymi na popularnych bulwarach nad Wisłą w Warszawie, gdzie do tej pory było to dozwolone.

Możliwość ograniczenia przez samorządy nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach oraz wprowadzenie zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych – to główne założenia ustawy.

Zgodnie z przepisami, gmina będzie też miała możliwość ograniczenia godzin nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży między godziną 22 a 6.

Nowelizacja wprowadza też zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (obecnie taki zakaz obowiązuje w konkretnych miejscach, m.in. na ulicach, placach, w parkach).

W tym przypadku mniejszość, ale jednak aż 10 posłów Kukiz’15 wsparło partię rządzącą.

„Trzeba zabrać bogatym” – podniesienie opodatkowania lepiej zarabiających

Dawniej los osób, które kradły bogatym by rozdać biednym był jasny – wystarczy spojrzeć co spotkało „Janosika”. Dziś to samo działanie nazywa się „sprawiedliwością społeczną”, a osoby z partii rządzącej mówią w Sejmie wprost, że trzeba zabrać biednym.

Sejm uchwalił w piątek rządową ustawę o zniesieniu limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający obecnie nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powód tego działania jest prosty – ZUS musi jakoś przetrwać chociaż do końca rządu PiS-u, a co potem to już będzie zmartwienie kolejnych rządów.

Zniesienie górnego limitu składek dotyczy ok. 350 tys. osób. Dzięki ZUS ma zyskać ponad 5 miliardów złotych – tyle właśnie stracą obywatele. Nową ustawę skrytykowali wszyscy od organizacji przedsiębiorców po związki zawodowe.

Źródło: PAP/nczas.com