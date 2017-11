Czarny tydzień Petru. Stracił Nowoczesną, teraz oskarżają go o przestępstwo. Błaszczak nie chce darować pomówień

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego przewodniczącego Nowoczesnej Ryszarda Petru. Zawiadomienie dotyczy wpisu Petru na jednym z portali społecznościowych w związku ze sprawą Igora Stachowiaka.

Błaszczak zwrócił się też o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie zniesławienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; zapowiedział też, że zamierza również wytoczyć przeciwko Ryszardowi Petru powództwo o ochronę dóbr osobistych.

W komunikacie, resort poinformował, że zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego, jak i konstytucyjnego organu RP, jakim jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„Znieważenie nastąpiło poprzez opublikowanie przez Ryszarda Petru, na jednym z portali społecznościowych, w dniu 19 listopada 2017 roku obraźliwego wpisu – podaje ministerstwo.

Petru napisał wówczas na Twitterze „Minister Błaszczak publicznie obiecywał wyciągnięcie konsekwencji wobec komendantów policji. I wyciągnął… Są na błaszczakowych emeryturach. Po 6 miesiącach, kiedy nie ma wyjaśnień i konsekwencji czas na Ministra Błaszczaka. To z jego winy policja torturowała i zabiła niewinnego człowieka – Igora Stachowiaka”.

Szef resortu spraw wewnętrznych zamierza również zamierza również wytoczyć przeciwko Ryszardowi Petru powództwo o ochronę dóbr osobistych, w ramach którego domagać się będzie usunięcia wpisu z portalu społecznościowego, zamieszczenia przeprosin, a także zapłaty kwoty 50 tys. zł na Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Petru do zawiadomienia Błaszczaka odniósł się na Twitterze.

„Najpierw straszyli Wojciecha Bojanowskiego. Teraz Mariusz Błaszczak szczuje na mnie prokuraturę za poniższe twitty. Przewinienia podwładnych zawsze obciążają przełożonego. Błaszczak nie poczuwa się do odpowiedzialności za działania policji. To po co jest ministrem?” – napisał b. lider Nowoczesnej.

„Nie zastraszycie nas!” – dodał.

Ryszard Petru oskarżył również policję, iż w czasie zatrzymań doprowadziła do śmierci 16 osób w okolicznościach podobnych do tych, w jakich zginął Igor Stachowiak.

Policja odrzuca oskarżenia i zarzuca byłemu liderowi Nowoczesnej kłamstwo. Od wielu dni bezskutecznie domaga się od niego przeprosin, bądź udowodnienia, że w ostatnich latach 16 osób zatrzymanych przez policję zginęło w wyniku porażenia paralizatorem. Petru jednak konsekwentnie w tej sprawie milczy.

