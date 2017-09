Czy Pawłowicz się doigrała? Po tym wpisie internauci zbierają głosy pod petycją by wyeliminować ją z Facebooka

Czy Pawłowicz się doigrała? Ostatni wpis Krystyny Pawłowicz nt. samobójstwa 14-letniego chłopaka o homoseksualnej orientacji wzburzyła internet. Internauci są tak oburzeni, że utworzyli specjalną petycję by definitywnie usunąć posłankę PiS z portalu Facebook. Zebrano już ponad 10000 podpisów.

Krystyna Pawłowicz w kontrowersyjny sposób skomentowała medialne doniesienia nt. śmierci 14-letniego chłopaka, który popełnił samobójstwo nie mogąc znieść szykan z powodu swojej homoseksualnej orientacji.

Liberalno-lewackie środowiska najpierw propagują wśród dzieci i młodzieży podatnych na różne niestandardowe zachowania – nienaturalne postawy i relacje, a potem, gdy te zaburzone zachowania są przez rówieśników brutalnie wytykane i w skrajnych sytuacjach kończą się tragicznie, to lewaccy ideolodzy patologii obyczajowych odwracają kota ogonem i fałszywie, bezczelnie lamentują nad „morderczą nietolerancją” rówieśników.

Nie siejcie patologii, nie będzie jej śmiertelnego żniwa.

Nie demoralizujcie dzieci i młodzieży, dajcie im w spokoju, zgodnie z naturą przeżyć ich dzieciństwo i młodość.

Ten wpis poseł Pawłowicz rozgrzał emocje internautów. Kontrowersyjny post zmotywował internautów do działania. Postanowili stworzyć specjalną petycję. Wystosowano w niej apel do zarządu portalu Facebook, w którym domagają się oni usunięcia posłanki PiS z serwisu społecznościowego.

Jak czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na portalu Avaaz.org Petycje Obywatelskie.

Krystyna Pawłowicz od lat wykorzystuje media społecznościowe do szerzenia nienawiści do Polaków. Znieważa i obraża ludzi. Propaguje ideologię neofaszystowską oraz nienawiść do grup etnicznych. Propaguje i wznieca dyskryminację ze względu na poglądy polityczne czy orientację seksualną. Krystyna Pawłowicz rozpowszechnia kłamstwa i hejt.

W dniu 23 września 2017 roku dokonała parszywego wpisu z powodu samobójstwa 14‐latka dyskryminowanego ze względu na orientację seksualną. Kobieta ta jest pozbawiona zasad moralnych i reprezentuje skrajną zgniliznę moralną. Jest hipokrytką partyjną zadaniowaną do szerzenia i wzniecania nienawiści.

Żądamy zablokowania jej dostępu do portalu Facebook

Na chwilę obecną podpis pod petycją złożyło ponad 9 tysięcy osób. Organizatorzy chcą, by poparło ją 10 tysięcy, więc do osiągnięcia założonego celu brakuje naprawdę niewiele.

Czy oznacza to, że Krystyna Pawłowicz definitywnie pożegna się z możliwością publikowania postów w serwisie? Tego nie wiadomo. Ostateczna decyzja należeć będzie bowiem do władz Facebooka, którzy niekoniecznie muszą przystać na apel internautów. Inną formą kary dla posłanki PiS może być np. czasowa blokada profilu.

