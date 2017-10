Czy PiS się przejedzie po tych słowach? Bezmyślne zachowanie posłanki. Polecamy jej poczytać Misesa

„Niech jadą” tak skwitowała w Sejmie dyskusję na temat problemów młodych lekarzy posłanka PiS Józefa Hrynkiewicz.

Pani Hrynkiewicz krzyknęła te dwa słowa, podczas wystąpienia posłanki PO Lidii, która mówiła, że dobrze wykształceni lekarze mogliby pracować poza granicami Polski, za lepsze wynagrodzenie.

Niezależnie od absurdalności argumentu posłanki PO, bo poza granicami Polski nie tylko lekarze, ale każdy mógłby zarabiać więcej niż na takim samym stanowisku w Polsce, więc nie jest to żaden poważny argument, który mógłby świadczyć o wyjątkowości tej grupy zawodowej, to nie można jednak tak traktować ludzi.

Wiadomo, że Polski nie stać na „zachodnie” pensje, wiadomo, że żądania pensji, dla młodych lekarzy zaczynających swoją zawodową karierę, na poziomie 6,4 tys. są po prostu przesadą, ale taka odzywka, jaką zrobiła posłanka PiS, świadczy o arogancji władzy.

Komunistom/postkomunistom do dziś się pamięta słowa wypowiedziane 35 lat temu przez Jerzego Urbana, „że rząd się wyżywi” i bardzo dużo to ich kosztowało.

Są „słowa-symbole”, którymi w skrócie społeczeństwo określa daną formację społeczną. PiS powinien wszystko zrobić, łącznie z ukaraniem, a nawet usunięciem posłanki z własnych szeregów, żeby tego rodzaju symbol, „niech jadą”, nie był kojarzony z ich rządami.

Arogancja i bezczelność władzy w Polsce jest niesamowita, wcześniej pokazały to słowa Bronisława Komorowskiego o kredycie, które pamiętane są mu do dziś, teraz dołącza do niego posłanka Hrynkiewicz.

Pani posłance z PiS możemy jedynie polecić zajrzenie dzieł Ludwiga von Misesa, tak by już nie czuła, że tylko ona jest wyjątkowa i niezastąpiona dla społeczeństwa.

Ambasador czy latarnik nie mają większego prawa, by nazywano ich filarem społeczeństwa niż bagażowy na kolei czy sprzątaczka. Wa warunkach podziału pracy funkcjonowanie struktury społecznej spoczywa na barkach wszystkich mężczyzn i kobiet ~ L. von Mises.

Źródło: Do Rzeczy/Wolnosc24.pl