Czy Polacy popierają działania obecnego rządu? Najnowszy SONDAŻ rozwiewa wątpliwości

Coraz bardziej wzrasta poparcie dla rządu, premier i dla polityki gospodarczej rządu według sondażu CBOS.

We wrześniu zadowolonych z polityki rządu było 43%. To jest poparcie jakie, według CBOS, ma PiS. Zadowolenie z pracy premier Beaty Szydło wyraża 52% ankietowanych. Podobny procent poparcia (53%) ma polityka gospodarcza rządu. To są najwyższe wyniki poparcia dla ekipy tej rządowej, od początku jej działalności.

Jednocześnie spada ilość osób, które są przeciwnikami rządu pani Szydło. W tym miesiącu jest ich 30%, co oznacza spadek o 4% w stosunku do ubiegłego roku.

Rząd ma największe poparcie wśród osób o najniższym wykształceniu i niskich dochodach (58%), mieszkańców wsi (52%) oraz osób starszych 55+ (52%). Najwięcej przeciwników rząd ma wśród osób z największych miast (48%), z wyższym wykształceniem (42%), dobrze sytuowanych (40%).

Rząd ma największe poparcie wśród elektoratu PiS i partii koalicyjnych. Popiera go też większość elektoratu Kukiz’15 oraz 1/3 elektoratu PSL.

Najwięcej przeciwników rządu jest w elektoracie Nowoczesnej i PO. Osoby bez preferencji i politycznych najczęściej wykazują obojętność w ocenie rządu.

Podobnie mniej więcej wygląda poparcie dla premier Szydło w rozbiciu na strukturę wiekową, miejsce zamieszkania, status materialny i preferencje polityczne.

Źródło: Onet.Wiadomości