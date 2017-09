Dane bankowe Polaków w „darknecie”! Tysiące kont są zagrożone. Sprawdź, czy nie stracisz zgromadzonych pieniędzy

Dane Polaków z czterech banków zostały wykradzione i wystawione na sprzedaż w internecie. Jak donosi portal niebezpiecznik.pl, w sieci pojawiło się ogłoszenie z rekordami klientów Credit Agricole, Idea Bank, ING Bank Śląski oraz mBank.

Skąd pochodzą rekordy, oto jest pytanie. Ale skoro są to te same informacje dot. klientów różnych banków, obstawiamy jakiegoś pośrednika, być może z branży kredytowej lub windykacyjnej? Co łączy tylko te 4 banki? Warto zauważyć, że loginów i haseł brak — pytanie czy na podstawie informacji z pliku nie da się zrobić resetu haseł / numerów telefonów przez infolinię? – czytamy na niebezpiecznik.pl.

Ogłoszenie pojawiło się na jednym z forów anonimowych sieci TOR, której użytkownicy są niemal niewykrywalni.

W niepowołane ręce wpadły dane dotyczące między innymi: numeru rachunku, stanu konta, numeru pesel, nazwą właściciela (imię i nazwisko), adresu, numeru telefonu oraz adresu mail.

Człowiek, który wystawił na sprzedaż dane podał dokładną ich liczbę: Credit Agricole – 143, Idea Bank – 1990, ING Bank Śląski – 438, mBank – 964.

W sumie w obiegu w „darknecie” znajdują się informacje należące do ponad 3,5 tys. klientów.

Źródło: niebezpiecznik.pl